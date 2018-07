“Siamo sotto choc” Stava giocando sulla spiaggia | muore a 4 anni È successo tutto sotto

caffeinamagazine

: Grande vittoria ai ballottaggi. Il MoVimento 5 Stelle c’è! Il cielo è stellato sopra Avellino, Imola, Assemini, Pom… - AngeloTofalo : Grande vittoria ai ballottaggi. Il MoVimento 5 Stelle c’è! Il cielo è stellato sopra Avellino, Imola, Assemini, Pom… - PediciniM5S : Abbiamo denunciato per anni il business vergognoso delle strutture per l’accoglienza Ora che siamo finalmente al G… - teatrolafenice : ?? Buongiorno, amici! Qui siamo proprio sotto il ponte di Rialto. Cominciamo bene la giornata con un bel po’ di musi… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Estate vorrebbe dire mare, sole e relax assoluto. Ma vuol dire anche attenzione massima e occhi sempre aperti, sopratse si hanno con sé bambini in. A volte, però, la tragedia è dietro l’angolo e non si può far nulla per evitarla. Un vero e proprio dramma si è consumato davanti agli occhi increduli di decine di bagnantidi Gorleston nella contea del Norfolk, in Inghilterra. Una bambina di 4è morta dopo essere stata scaraventata con violenzasabbia da un castello gonfiabile che è letteralmente esploso, e sul quale. Inutile l’intervento dei soccorritori, allertati da numerose chiamate. Hanno anche praticato il massaggio cardiaco alla piccola, nel disperato tentativo di salvarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Trasferita in ospedale, dopo poco ne è stato dichiarato il decesso a causa delle ferite ...