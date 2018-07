“Siamo sconvolti” Muore a 39 anni il giorno prima delle nozze Una storia tristissima

caffeinamagazine

: Siamo sconvolti per la tragica perdita di Alessandro. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Eri un c… - SICILSPURGHI : Siamo sconvolti per la tragica perdita di Alessandro. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Eri un c… - Liliandesierra : RT @paciolla_sabino: “Hanno pagato £143k per uccidere mio figlio e privarci della nostra vita”, ha scritto. “Non siamo finiti! Siamo sconvo… - maestraserena : RT @paciolla_sabino: “Hanno pagato £143k per uccidere mio figlio e privarci della nostra vita”, ha scritto. “Non siamo finiti! Siamo sconvo… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Probabilmente unatriste come questa è difficile trovarla. Immaginate ilpiù bello della vita che si tramuta in incubo. I fiori, i canti, l’abito bianco. Aveva progettato tutto nei minimi dettagli, perché quello di sabato doveva essere ilpiù bello della sua vita, quello di quel “sì” che sarebbe stata l’ennesima conferma dell’amore che Simona Bottoli provava per il suo Gian Paolo Bottenghi. Una relazione iniziata diversifa, il primo “sì” in Comune, poi la decisione di sposarsi in Chiesa, con i preparativi che da mesi procedevano serrati con l’aiuto e la gioia di entrambe le famiglie, come a coronare un amore che sembrava unico per la forza dirompente che percepiva chiunque li conoscesse. La colonna sonora del loro ingresso verso l’altare l’aveva scelta lei, era l’Ave Maria di Schubert, così come il vestito bianco che ...