Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio | al via RockStar Summer Tour 2018

Sfera Ebbasta/ Tutto pronto per il Rockstar Summer tour (Wind Music Awards Summer 2018) : Sfera Ebbasta è fra gli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 26 giugno, in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Il rapper dei record arriva in Sicilia : doppio appuntamento con Sfera Ebbasta : CATANIA - È ufficiale. Il tour di Sfera Ebbasta approderà anche in Sicilia. Due gli appuntamenti Siciliani ufficializzati dal rapper dei record. Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo ...

SPILLO/ Young Signorino e Sferaebbasta vanno a fare la maturità : il revisionismo del presente : Il caso della trap, musica per rinunciare a vivere in nome dei soldi facili e presto e dell'artrosi del cervello. Per qualcuno sono i poeti di oggi, li troveremo alla maturità? PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:11:00 GMT)CONSERVATORIO/ 1. La terribile NON riforma degli studi musicaliCONSERVATORIO/ 2. Licei musicali: una battaglia per il bene degli studenti

Il pensiero di Patty Pravo sui trapper - da Ghali a Sfera Ebbasta : “Qual è la musica senza testi?” : Arriva il pensiero di Patty Pravo sui trapper. Sentita da Rolling Stone Italia, la Divina non si è lasciata andare ai mezzi termini e ha rivelato la sua opinione sulle nuove leve della musica italiana, ormai completamente guidata dalla trap. La Ragazza del Piper sembra non avere dubbi su Ghali, che ritiene un artista. Buono anche il testo di Cara Italia, poiché le parole rimangono l'elemento centrale della narrazione musicale, mentre il suo ...

Ieri su RaiUno la prima serata degli Wind Music Awards 2018 : Baglioni - Ghali e Sfera Ebbasta i più premiati : Come annunciato nel seguente articolo Ieri sera dalle 20:30 RaiUno ha trasmesso in differita la prima delle due serate degli Wind Music Awards, registrata all’Arena di Verona lunedì sera. Tanta Musica di tutti i generi e per tutte le età, un’Arena di Verona strapiena e tanti premi e riconoscimenti di ogni tipo. Ma spieghiamo nel dettaglio come è andata la serata. Si inizia, come ogni anno, con la fase “Anteprima” che ...

Sfera Ebbasta contro Fedez/ Guerra di streaming - il trapper lancia frecciatine : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:01:00 GMT)

Sfera Ebbasta ai WMA arriva in carrozza - ritira 5 premi e canta Rockstar (video) : Sfera Ebbasta ai WMA arriva in carrozza e presenta il singolo Rockstar prima di ritira i premi legati alle certificazioni raggiunte con i singoli e con l'album di inediti. Sfera Ebbasta ai WMA fa incetta di premi. Sono ben 5 le statuette che gli vengono consegnate dai conduttori dell'evento, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Rockstar è stato certificato multiplatino come singolo ma un premio va anche al singolo Cupido e al disco Rockstar. Gli ...

Sfera EBBASTA/ Cinque premi per il rapper : "Abbiamo spaccato di brutto quest'anno!" (Wind Music Awards 2018) : SFERA EBBASTA, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Sfera Ebbasta - Rockstar : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

Sfera Ebbasta/ Perché piace tanto ai giovani e non solo? (Wind Music Awards 2018) : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:45:00 GMT)

Sfera Ebbasta nel remix di “Machika” di J Balvin! : Insieme a lui anche G-Eazy The post Sfera Ebbasta nel remix di “Machika” di J Balvin! appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta : 'Io - re della trap e rockstar ma sono rimasto il ragazzo di Cinisello' : All'anagrafe è Gionata Boschetti, da Cinisello Balsamo, classe 1992. Per chi oggi è adolescente è Sfera Ebbasta, con la S scritta con il segno del dollaro e la E dell'euro, per dire che ha sfondato, ...

Francesco Mandelli - dopo I soliti Idioti - le sue imitazioni della Dark Polo Gang e di Sfera Ebbasta sono tutte da ridere : Lo chiamano il “Nongiovane”, ma in realtà è il più giovane di tutti. Francesco Mandelli resta il re delle imitazioni, dai tempi MTV fino alle storie su Instagram. dopo la scandalizzatissima Marialuce, lo scapestrato Niccolò («Ciao mamma, esco, vado a comprare la droga») e soprattutto Ruggero De Ceglie (e la sua colorita esortazione a Gianluca) della sit com I soliti Idioti, adesso il Nongio torna nei panni di idoli trap come la Dark Polo Gang, ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta in estate - il calendario aggiornato del tour 2018 : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Sfera Ebbasta in programma per i mesi estivi. Dopo il successo dell'album Rockstar, certificato doppio disco di platino per le copie vendute in versione fisica e digitale, Sfera Ebbasta ha registrato il tutto esaurito nei 14 concerti della prima parte della sua tournée ancor prima del debutto ufficiale. Si aggiungono oggi Nuovi concerti di Sfera Ebbasta al tour già in programma per il 2018. Sfera ...