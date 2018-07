Settecolli | Panziera e Cusinato da record | vola anche Paltrinieri

Settecolli - Panziera fa 2'07''16 e migliora il record italiano nei 200 dorso : Con il tempo di 2'07''16 Margherita Panziera migliora il record italiano nei 200 dorso donne, e quello del Settecolli stabilito nel 2012 dalla giapponese Terakawa. Il precedente primato italiano ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. Panziera e Cusinato a passo di record - Paltrinieri passeggia nei 1500 stile libero : Terza ed giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Margherita Panziera altro record italiano! Sbriciolato il primato dei 200 dorso di Alessia Fillip : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nella piscina del Foro Italico, a Roma, la finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie terza giornata : i big si rilassano - Govorov e Panziera promettono scintille. Ancora tanti azzurri in finale : Non fosse effettivamente domenica, si potrebbe dire che “non è sempre domenica” ma l’immagine rende bene per riassumere l’ultima mattinata di gare alla piscina del Foro Italico per l’edizione 2018 di un Settecolli fin qui stratosferico. L’impressione è che i big abbiano sparato tutte le cartucce nei giorni scorsi e oggi se la sian presa un po’ comoda, mancano poi all’appello i maghi della velocità ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : finali. super Panziera e Cusinato - Miressi regale e squilli di Paltrinieri e Quadarella : Seconda giornata di finali presso il Foro Italico di Roma (Italia), valida per il Trofeo Settecolli 2018, e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Partenza con il botto nei 100 farfalla donne. La svedese Sarah Sjoestroem, nella vasca in cui si è fatta conoscere al mondo nei Mondiali del 2009 in questa specialità, ha fatto vedere di esserci: 56″29 ed un ...

