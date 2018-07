Se tuo figlio è obeso non dire che è ‘per costituzione’ Apri gli occhi | e aiutalo

Elena Santarelli - relax al mare con la figlia/ Il web attacca : "tuo figlio è in ospedale e tu ti diverti?" : Elena Santarelli si concede un weekend al mare con il marito Bernardo Corradi e la figlia Greta: il web attacca e lei risponde zittita alle critiche sui social.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Elena Santarelli va al mare con la figlia e il web l'attacca : "tuo figlio è in ospedale e tu ti diverti?" : Per Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi questo non è sicuramente un momento facile, la malattia del figlio e la battaglia per sconfiggerlo li sta impegnando con tutte le loro forze.Lo scorso dicembre, per ricevere il massimo del sostegno dai suoi fan, la showgirl ha deciso di condividere col pubblico quello che stava accadendo nella sua famiglia. Migliaia sono stati i messaggi di sostegno e di supporto, ma tanti - purtroppo - sono ...

Barbara Ippoliti - ex moglie di Simone Coccia/ L'appello in tv : "Fai il padre - tuo figlio ha bisogno di te!" : Ancora accuse da parte di Barbara Ippoliti, che nel salotto di Somenica Live ha tuonato contro il suo ex Simone Coccia Colaiuta. Ecco le sue parole e L'appello fatto in diretta tv.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:03:00 GMT)

Nina Moric contro Fabrizio Corona : 'Non sputare sulla madre di tuo figlio' : Nina Moric attacca Fabrizio Corona dopo che il suo ex aveva accusato lei di farsi strumentalizzare da Barbara d'Urso. 'Voglio bene a Fabrizio però non dovrebbe sputare odio verso la madre di suo ...

tuo figlio piange? Un’app ti dice perché : Tuo figlio piange e non sai perché? Niente panico, succede a tanti genitori, soprattutto alle prime armi, di ignorare la causa dei singhiozzi del proprio bambino. Per aiutare mamme e papà alle prese con questo problema è stata inventata l’app, “Chatterbaby”. Messa a punto da un team di studiosi guidato dalla professoressa Ariana Anderson, della David Geffen School of Medicine dell’Università della California di Los Angeles, ...

Come avere sempre sott’occhio tuo figlio (come fa Alessia Marcuzzi) : L’uso di un’applicazione di monitoraggio per tenere traccia del proprio figlio l’ha sdoganato pure Alessia Marcuzzi in televisione. La conduttrice, fiera di sé, ha mostrato al pubblico il telefonino con una delle tante app che, se accettate dalla controparte figliesca, permettono di localizzare l’altro telefonino, in qualsiasi parte del mondo. Ad esempio, nel momento in cui la Marcuzzi era ospite da Fabio Fazio, lo schermo del cellulare le ...

Belen si diverte col figlio Santiago : "Come si chiama tuo papà di cognome?" : Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha conquistato tutti fin dalla nascita e ora la showgirl argentina lo ha voluto "mettere alla prova".Ieri pomeriggio, infatti, mentre i due stavano disegnando, Belen ha "interrogato" il suo bimbo. "Allora Santiago, questa è una prova molto difficile - ha iniziato Belen Rodriguez -. Come si chiama tua mamma? E il cognome?". E dopo le due risposte corrette, è arrivato il momento di passare al papà, ...