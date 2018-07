Se il ricambio dei fuoriclasse cancella le vecchie gerarchie

sport.ilgazzettino

(Di domenica 1 luglio 2018) Gli eroi sono stanchi. A casa tutti e due. Non è un Mondiale per vecchi campioni. Oddio, vecchi. Diciamo maturi. Forse un po' troppo. Gli dei sono caduti. In rapida successione. Prima Messi, poi ...