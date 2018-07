Scuola di lingue scrive un post contro il sindaco di destra | Vi piace? Fate i corsi

Un'altra balla di Conte : "Studi giuridici a Vienna". Ma è una Scuola di lingue : Non solo la New York University, ma anche l'International Kulturinstitute. Che non esiste. Sono in molti, in queste ore, a fare i conti in tasca a Giuseppe Conte, premier in pectore della ditta Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ci sono molti titoli inseriti nel suo curriculum vitae che proprio non tornano. A far più rumore è stato un articolo del New York Times che ha messo in dubbio gli studi che il giurista avrebbe fatto tra il 2008 e il 2009 ...