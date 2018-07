: Scoppia scivolo gonfiabile: muore bimba - TelevideoRai101 : Scoppia scivolo gonfiabile: muore bimba - zazoomnews : GB: in spiaggia scoppia scivolo gonfiabile muore bimba - #spiaggia #scoppia #scivolo - zazoomblog : GB: in spiaggia scoppia scivolo gonfiabile muore bimba - #spiaggia #scoppia #scivolo -

Una bambina, di circa 4 anni, è morta scaraventata in aria dallo scoppio di unosu una spiaggia dell'Inghilterra. Laè stata vista fare un volo di circa sei metri. Il lido è quello di Gorleston, nella contea di Norfolk. L'area giochi sulla sabbia era affollata, in una domenica di sole e caldo torrido, insolito per l'Inghilterra. Loè esploso "per il calore", ha detto il proprietario della rampa. La bambina è stata trasportata in ospedale, ma è morta subito per le ferite riportate.(Di domenica 1 luglio 2018)