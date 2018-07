Scintille tra Salvini e il ministero di Toninelli | sui porti

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. Subito Scintille! Record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso! Romanchuk vince ma non strabilia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette Subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Mondiali Russia 2018 – Germania eliminata : Scintille alla Kazan Arena tra Ozil e i tifosi [FOTO] : Ozil, il lancio della maglia e la lite con i tifosi alla Kazan Arena dopo il ko contro la Corea del Sud Una delusione fortissima, per la Germania, ai Mondiali di Russia 2018. La Maledizione dei campioni del mondo si è scagliata contro la Nazionale tedesca, che si è fermata alla fase a gironi della rassegna iridata, tornano a casa così troppo presto, con la coda tra le gambe. Tanto amaro in bocca per i ragazzi di Low e tanto nervosismo, troppo, ...

Scintille a distanza tra il ministro degli Interni e l'autore di 'Gomorra'. Salvini : 'Verificheremo scorte'. Saviano : 'E' ministro malavita' : Saviano: 'Salvini ministro della malavita' 'L'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti del mondo, ma Matteo Salvini, ministro ...

MotoGp – Scintille tra Espargarò e Iannone - Alexis spiega la lite : “ho dovuto cancellare il mio giro più veloce” : Aleix Espargarò spiega la discussione sul circuito di Montmelò con Andrea Iannone, suo futuro compagno di squadra all’Aprilia Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono migliore ed anticipa Iannone. Nonostante l’ottimo ...

F1 – Scintille tra Lauda e Villeneuve - Jacques stizzito : “un oltraggio paragonare Verstappen a mio padre” : Jacques Villeneuve non le ha mandate a dire a Niki Lauda, che aveva osato paragonare il padre a Max Verstappen Jacques Villeneuve non ci sta, all’ex pilota canadese non è andato giù il paragone lanciato da Niki Lauda, che ha accostato il grande Gilles a Max Verstappen. Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del campione del mondo del 1997 che, nella sua tradizionale rubrica sul Journal de Montreal, ha espresso la propria opinione al ...

Tra il sindaco e il governatore scambio di scuse dopo le Scintille sulla sanità : CASARANO - Tra Gianni Stefano e Michele Emiliano scoppia la pace. I dissidi nati a causa della riorganizzazione delle strutture sanitarie del territorio salentino voluta dalla Regione Puglia hanno ...

Scintille Cassano-Stramaccioni - botta e risposta furioso tra i due : “fu giusto con lui alzare le mani” : botta e risposta carico di veleno tra Cassano e Stramaccioni, Fantantonio attacca e l’ex allenatore dell’Inter non le manda a dire Un botta e risposta furioso, scatenato da Antonio Cassano e alimentato da Andrea Stramaccioni. I due sono stati protagonisti in passato di una brutta vicenda, accaduta durante la stagione condivisa all’Inter, nel corso della quale sono arrivati addirittura alle mani dopo un diverbio esploso in ...

MotoGp – Scintille in casa Ducati - nervi tesi tra i due piloti : Lorenzo velenoso nei confronti di Dovizioso : Jorge Lorenzo non ha gradito le esternazioni di Dovizioso circa il proprio futuro, rispondendo per le rime al proprio compagno di squadra I piloti del Ducati Team partiranno domani dalla seconda fila del GP di Francia, con Dovizioso in quinta posizione e Jorge Lorenzo subito dietro, con un crono di 1:31.590. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Tra i due però non sembra correre buon sangue, soprattutto dopo le rivelazioni del Dovi in conferenza ...

Dopo i morti a Gaza di nuovo Scintille tra Erdogan e Netanyahu : ' Erdogan è uno dei maggiori sostenitori di Hamas e non c'è dubbio che comprenda bene il terrorismo e i massacri. Suggerisco che non faccia prediche moraliste nei nostri confronti '. È questa la netta ...

Grande Fratello - Scintille tra Mariana Falace e Alberto Mezzetti : il bacio spinto nel confessionale : Se sul bacio di Mariana Falace e Luigi Favoloso non ci sono certezze, il bacio della ragazzo con Alberto Mezzetti è stato ben documentato dalle telecamere della casa del Grande Fratello. Complice una ...

"Sei uno str..." : Scintille a Domenica Live tra Rinaldi e Lemme : Ancora scintille a Domenica Live tra il farmacista Alberico Lemme e l'ex naufraga dell'isola dei Famosi, Nadia Rinaldi. Non è la prima volta che i due si beccano in tv, ma nel corso dell'ultima puntata sono volati insulti. La Rinaldi ha puntato il dito contro i metodi consigliati da Lemme per perdere pero. Poi la stessa ex naufraga ha parlato dell'intervento a cui si è sottoposta per perdere il grasso in eccesso. A questo punto è arrivato il ...

Incidente tra Lorenzo - Pedrosa e Dovizioso/ Video MotoGp : Ducati - carambola letale e Scintille tra i piloti : Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso: Video MotoGp. Disastro Ducati nel GP di Spagna 2018, carambola letale e scintille tra i piloti dopo lo scontro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:22:00 GMT)

Scintille tra Ranieri e il Nantes : Situazione tesa in casa Nantes tra la società e Claudio Ranieri. Qualcosa sembra essersi rotto nel rapporto con il tecnico romano, arrivato in estate sulla panchina del club di Ligue 1. A pesare, ...

MotoGp - Toni Elias convinto : 'nuove Scintille tra Valentino Rossi e Marquez? Ecco cosa succederà' : Uno di questi è Toni Elias, campione del mondo di Moto2 nel 2010, che è tornato ad analizzare quanto avvenuto a Termas de Rio Hondo, esprimendo il proprio punto di vista: 'Ci sono momenti della ...