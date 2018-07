Scaletta 40 anni che ti amo | Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Rete4 il 1° luglio in

optimaitalia

(Di domenica 1 luglio 2018)all'Arena disi è esibito per il concerto-evento 40che ti amo, per festeggiare i 40di successo della canzone Ti Amo.Tanti gli ospiti che ha accolto sul palco dell'Arena dilo scorso 14 ottobre, da GiMorandi ed Enrico Ruggeri a Raf. Presenti anche Al Bano, Fausto Leali e Marco Masini per alcuni duetti memorabili.L'evento, inizialmente in programma a settembre, è stato posticipato di circa un mese in seguito del ricovero d'urgenza in ospedale dell'artista che aveva accusato un malore. Le condizioni di salute lo avevano costretto ad un periodo di riposo e a riprogrammare gli appuntamenti promozionali di quel periodo, incluso l'evento 40che ti amo all'Arena di, recuperato di lì a poco.Il concerto è stato trasmesso su Canale 5 e stasera, domenica 1°, raggiunge la prima serata diin replica. Il concerto di ...