Salvini vuole vincere o stravincere? Meglio la prima

Ministro Salvini - vuole perizie e foto delle retoriche torture nei campi libici? : Caro Ministro Salvini,Non voglio insultarla, anche se, obiettivamente, lei adopera insulti più feroci e non il pensiero argomentato che mi accingo a rivolgerle. Sono un avvocato cassazionista, quindi con una certa esperienza alle spalle e mi occupo da 15 anni di diritto dell'immigrazione. Sono anche padre di due figli meticci e marito di una splendida donna di origine senegalese.Ai miei bambini cerco di spiegare che tutti i bambini sono ...

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...

L’eurodeputata Schlein : “La proposta di Conte? Nulla di rivoluzionario. Salvini vuole spaccare l’Europa” : L'europarlamentare Schlein (relatrice per il gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo per la riforma del sistema di Dublino) commenta le azioni del governo italiano: "Conte? Nessuna proposta rivoluzionaria. Tutto quello che ha scritto è già nella proposta di riforma che è stata votata da 2/3 del Parlamento Europeo. Salvini? Il suo vero obiettivo è spaccare l'Unione".Continua a leggere

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Furio Colombo choc : “Salvini come Eichmann”/ “Vuole far soffrire i migranti” : Ministro replica “mi fai schifo” : Matteo Salvini, "Furio Colombo mi fai schifo, ma non ti vergogni?": il giornalista sul Fatto Quotidiano aveva paragonato il Ministro ad Adolf Eichmann, "vuoi far soffire i migranti"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:28:00 GMT)

Matteo Salvini vuole multare chi compra dai venditori ambulanti in spiaggia : Il Viminale è al lavoro sul piano "spiagge sicure", un pacchetto di misure che mira a sanzionare non solo chi acquista beni e servizi dai venditori che non abbiano regolare licenza, ma anche chi affitta loro gli alloggi.Continua a leggere

Salvini vuole multare chi acquista dagli ambulanti sulle spiagge : Multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticati sulla spiaggia. E' quanto prevede la direttiva del ministero dell'interno "spiagge sicure" destinata alla varie prefetture che "sarà pronta a fine mese e lo staff del Viminale sta definendo le linee guide volute dal ministro dell'interno e vicepremier" Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano La Stampa.

Comandante Lifeline : "Se Salvini vuole arrestarmi venga a prendermi" : Nel braccio di ferro sulla sorte della Nave Lifeline, respinta da Malta e Italia e ora in navigazione verso acque internazionali con 234 migranti, si inserisce lo stesso Comandante dell'imbarcazione: "Se Salvini vuole arrestarmi può venire personalmente a prendermi. Vorrei invitare il signor Salvini a fare un viaggio con noi. Solo così si potrà rendere conto dello scenario drammatico in mare. Su questa nave nessuno guadagna un soldo dai ...

Malta non vuole i migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le

Contro il Salvinismo ci vuole il modello Serena Williams : Ceci n’est pas un pirl. Da qualche tempo a questa parte, Matteo Salvini, quarantacinque anni, padre di due splendidi figli, uno di quindici anni, uno di sei, ha scelto di parlare al paese utilizzando una suggestiva tecnica comunicativa racchiusa in un’espressione formata da cinque rassicuranti parol

VACCINI - Salvini : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Forza Italia - Matteo Salvini blocca la fuga di massa verso la Lega : perché vuole solo Antonio Morgante : 'I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina'. L' esodo azzurro è cominciato e il telefono di Giancarlo Giorgetti continua a suonare: tutti si ...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

“Ora occupiamoci di lui…”. Salvini contro Saviano : cosa vuole fare il ministro : Immigrazione, tema caldissimo. Matteo Salvini è tornato a parlarne ai microfoni di Agorà , su Rai3. Come riporta Il Giornale, il ministro degli Interni illustra il vertice Ue di domenica prossima e fissa dei paletti chiari: “Il presidente del Consiglio andrà domenica e poi giovedì prossimo a Bruxelles: o c’è una proposta utile a difendere i confini e la sicurezza, e i rifugiati veri, oppure diciamo no. Sulla carta son tutti ...