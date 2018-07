: Sui migranti Fico contro Salvini: «Aprire i porti, dalle Ong lavoro straordinario» - Corriere : Sui migranti Fico contro Salvini: «Aprire i porti, dalle Ong lavoro straordinario» - Agenzia_Ansa : #Migranti, Fico si smarca sui porti: 'Non li chiuderei'. Di Maio: 'Parla a titolo personale' - HuffPostItalia : Salvini e i 50 milioni della truffa della Lega sui rimborsi: 'Non ci sono più, spesi in 10 anni' -

"Cancelleremo la legge Fornero,ingiusta e disumana,abbasseremo le tasse per le imprese,faremo cadere "muro di Bruxelles",rispetteremo i vincoli europei,ma se serve sono pronto ignorare lo 0, imposto da Bruxelles, vogliamo cambiare l'Europa". Cosìa Pontida. Poi: suisolo il ministro dell'Interno. E sottolinea come "in un mese è stato fatto più di quanto fatto da altri in 6 anni"."E' finita la pacchia per mafiosi e camorristi". Poi: servono politiche per le famiglie,l'utero in affitto fa schifo".(Di domenica 1 luglio 2018)