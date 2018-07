Salvini lancia la Lega delle Leghe | Sarà un referendum tra noi e le

"Ora voglio una Lega internazionale" Salvini lancia la fase due del Carroccio : Il segretario del Carroccio lancia la "fase due" del grande rilancio del partito: creare un movimento di respiro europeo. Dove vuole arrivare? Segui su affaritaliani.it

Salvini smonta il piano Di Maio. E la Lega rilancia i voucher : Bagno di folla in una platea amica, a base di standing ovations e di quaranta minuti a farsi i selfie in una ressa indescrivibile ("Tranquilli, non ho fretta"). Ma per Matteo Salvini la mattinata milanese al Festival del Lavoro - la convention dei consulenti aziendali - è anche l'occasione per lanciare una stoccata esplicita all'alleato di governo, su un tema che oltretutto rientra pienamente nelle competenze del vicepremier grillino, Luigi Di ...

Salvini contro Saviano : "Scorta? Valuteremo"/ La replica : "Buffone". E lancia l'hashtag #MinistrodellaMalavita : Salvini toglie la scorta a Saviano? "Valuteremo, passa tanto tempo all'estero, sono soldi italiani'. Nuova querelle a distanza fra il ministro...

Salvini contro Saviano : “Scorta? Valuteremo”/ La replica : “Buffone”. E lancia l'hashtag #MinistrodellaMalavita : Salvini toglie la scorta a Saviano? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Papà - ministro - leader - selfista I mille volti di Salvini sui social E rilancia sulla pace fiscale : Dalla pagella ai capelli e ai Casamonica il viceleader si presenta come padre, ministro,m leader politico e polemista

Matteo Salvini dalla guardia di finanza rilancia il condono : "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione ...

MIGRANTI - MOSCOVICI : "Salvini SBAGLIA"/ Ultime notizie - Di Maio rilancia : "Porti chiusi per Ong" : MOSCOVICI, "Salvini sbaglia su MIGRANTI": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:17:00 GMT)

Il faticoso respingimento di Salvini. Il leader del Carroccio rilancia sul censimento Rom - poi sente Conte e smorza i toni : La mattina Matteo Salvini che tira dritto. E rilancia sul censimento dei rom con un post su Facebook. La sera, dopo aver sentito al telefono Giuseppe Conte, smorza quanto basta i toni. Effetto: per un altro giorno intero la questione ha tenuto banco, e il leader della Lega ha impresso per l'ennesima volta su di sé i principali motivi d'interesse dell'agenda politico/mediatica. Ieri la moral suasion del tandem composto da Conte e Luigi Di ...

Censimento rom - Salvini rilancia : io non mollo e vado dritto : Roma, 19 giu. , askanews, ''Censimento' dei rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto. Prima gli italiani e ...

Censimento rom - Di Maio stoppa Salvini che rilancia : 'Non mollo e vado dritto' : Il ministro dell'Interno insiste e agita sempre più la maggioranza, con il premier Conte e il suo vice dell'M5s che prendono le distanze. Il Commissario europeo Moscovici ricorda: 'Rispettare regole ...

Berlusconi vede Salvini Il Cavaliere rilancia l'unità del centrodestra : Verso le 17 alla villa di Arcore bussa Matteo Salvini. Era dal 4 maggio, prima del voto di fiducia al governo Conte, che non incontrava Silvio Berlusconi e sono stati giorni di freddo. Come per la delega alle Telecomunicazioni, quando le sue assicurazioni si sono rivelate vane.Con la sua visita il ministro dell'Interno dimostra di voler mantenere buoni rapporti con il leader di Forza Italia, anche perché come numero 1 del centrodestra il suo ...

Salvini lancia un censimento dei rom. Ma un censimento c'è già : Un censimento sui rom in Italia, "una ricognizione per vedere chi, come e quanti" sono. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolineando che "dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos". "Facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione", ha aggiunto Salvini. Gli irregolari saranno espulsi mentre "i rom italiani purtroppo - ha detto il ministro - ...

Equitalia - Salvini lancia il "condono" : pace fatta col 15% della cartella esattoriale : Ci sono cartelle esattoriali "che stanno togliendo il sonno a milioni di italiani, a chi non riesce a pagare 3-4 mila euro che sono diventati 10mila euro, quelle cartelle per me non esistono, mi dai il 15% ed è pace...

Corona vs Salvini-Di Maio e lancia la sfida politica : "Prima o poi mi candido" : Fabrizio Corona fa sempre parlare di sé. D"altronde è il suo obiettivo, il suo business, come lui stesso ammette. Lo ha detto, ancora una volta, ai microfoni di Corriere Tv, alla quale ha rilasciato un"intervista che non può certo passare inosservata, visto i temi che tocca e i toni che usa, tra carcere, vita privata e politica.Corona e la tv"Sono un fenomeno mediatico televisivo che dura da 20 anni E per durare devi sapere usare certi ...