Salvini guarda alle Europee | Referendum tra noi e le èlite Ue

Caro Salvini - guarda cosa è successo a Trump! Non conviene fare piangere i bambini : Matteo, fondatore dei Comunisti Padani, sta andando giù di brutto, con la chiave inglese, su Di Maio. Il gioco è chiaro: indebolire l’alleato facendo saltare i nervi all’ala comunista dei 5 Stelle. A prima vista ci sta riuscendo. Ma, a ben guardare… Perché oggi, forse, il livello di cultura e umanità della gente è un po’ più alto di quel che Matteo spera. Trump l’ha imparato. Di fronte ai bambini separati dai genitori, anche Melania si è ...

Rom - Mentana commenta le dichiarazioni di Salvini in diretta tv : “Censimento? Guardate questa immagine” : Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha mostrato durante l’edizione serale del suo telegiornale un documento del febbraio 1939 in cui il padre della senatrice a vita Liliana Segre è costretto a dichiararsi ‘di razza ebrea’. Lo ha fatto per commentare le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini sul censimento dei rom (poi parzialmente ritrattate dallo stesso ministro). “Questo documento – ha commentato Mentana – ...

"Rispetto e collaborazione". Salvini istruisce Conte prima del bilaterale con Macron : "Guardate che accade a Ventimiglia" : Rispetto e collaborazione. È quello che Giuseppe Conte chiederà a Emmanuel Macron, spiega Matteo Salvini, oggi impegnato a Genova nella visita al sovrintendente di polizia ferito in una tragica collutazione in cui ha perso la vita il giovane Jefferson Tomalà e confermare che "entro 2-3 settimane i poliziotti saranno dotati di taser".Conte chiederà "innanzitutto rispetto, perchè se andassimo a Ventimiglia i ...

Amici 2018 - Matteo Salvini twitta guardando la trasmissione : “Un po’ di relax”. E Maria De Filippi risponde : “Lo trovo geniale nella comunicazione” : “Dopo una giornata lunga e impegnativa, un po’ di relax coi ragazzi e con la musica di #Amici. Buona serata, grazie a tutti dell’affetto, se Voi ci siete io ci sono”. Chi ha scritto questo tweet? Il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ieri sera, dopo essere stato al centro della scena politica europea per via del braccio di ferro sulla nave Aquarius, si è evidentemente messo davanti al televisore per guardare il ...

Altri 300 migranti in arrivo in Italia. Salvini : “Non resterò a guardare un’altra estate di sbarchi” : Ci sarebbero Altri 300 migranti in arrivo in Italia, secondo quanto previsto dal Mrcc di Roma. In tutto, nel corso della prima settimana di Salvini da Ministro dell'Interno, il bilancio dei migranti approdati in Italia potrebbe toccare le 800 unità. "Se qualcuno pensa che si ripeterà un'estate con sbarchi, sbarchi e sbarchi senza muovere un dito, non è quello che farò come ministro. Non starò a guardare", ha commentato il neo-capo del ...

