Salvini dice messa a Pontida | | Lavoriamo per un' Italia più buona

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : "Volete sovvertire il codice del mare con le minacce" : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l'obiettivo di sovvertire l'antico codice del mare".

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vaccinata. Il padre : "Ora che dice Salvini?" : Giulia non è stata vaccinata perché il giorno dell'appuntamento aveva la febbre. Stava aspettando la chiamata per una nuova data, poi però ha contratto la famigerata malattia che l'ha uccisa. "I vaccini salvano le vita" dice il padre tra le lacrime, che poi polemizza col leader della Lega.

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : "Contro la nostra legge" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".

Roberto Saviano contro Salvini/ "Dice solo balle - la Lega ha rubato 50 milioni di euro - governo xenofobo" : Roberto Saviano contro Salvini: "Dice solo balle, la Lega ha rubato 50 milioni di euro, governo xenofobo". Il nuovo attacco dello scrittore anti-mafia nei confronti del leghista

Macron : mente chi dice che ltalia vive crisi migratoria. Salvini : "Arrogante - apra i porti" : Per Macron esiste "una crisi politica" provocata da "estremisti che giocano sulle paure. Ma non bisogna cedere nulla allo spirito di manipolazione o ipersemplificazione della nostra epoca". "Voglio ...

MACRON VS Salvini SUI MIGRANTI/ "In Italia non c'è emergenza : chi lo dice racconta una bugia" : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.

L’appello di Vauro e Michele Santoro al presidente Mattarella : “Salvini fuorilegge. Possibile che nessun giudice lo indaghi?” : Vauro e Michele Santoro si appellano al presidente Mattarella e alle alte istituzioni dello Stato italiano e dell'Unione europea chiedendo attenzione rispetto alle azioni del neo-ministro dell'Interno Matteo Salvini: : "Il comportamento di Salvini è contrario alla legge ma nessun giudice ha ritenuto di dover procedere d'ufficio nei suoi confronti. Evidentemente è intervenuta una sorta di assuefazione ai gesti che trasformano l'attività di ...