Salvini da Pontida | ' Obiettivo è cambiare l' Europa' | ' Governeremo per i prossimi 30 anni'

Pontida - fino a quando il M5S si farà bistrattare da Salvini? : A Pontida il leader della Lega Matteo Salvini ancora una volta ha parlato degli alleati di governo con la sufficienza paternalistica di chi si ritiene "capo assoluto", delegando il Movimento 5 Stelle a "tappa di passaggio" per una forza che punta addirittura all'Europa. Si continua a ripetere "c'è un contratto di governo" ma il leader leghista è in campagna elettorale permanente. Anche sulle spalle del M5S.Continua a leggere

Weil - Olivetti e Walt Disney. Il Pantheon di Salvini a Pontida : Simone Weil, Rosario Livatino, Miglio, Olivetti e anche Walt Disney. Dal palco di Pontida, in occasione della kermesse leghista, Matteo Salvini propone un 'Pantheon' abbastanza variegato. Il leader leghista cita la filosofa francese quando "diceva che i doveri vengono prima dei diritti", punto che fa gioco per ricordare, qui le parole sono del ministro dell'Interno, che si tratta di un concetto "da mettere ben chiaro a chi vive in Italia da ...

Pontida - bagno di folla per Salvini : governeremo per 30 anni - non ci faranno rompere con M5S : I temi sono quelli della campagna elettorale, ribaditi più volte dall’inizio della legislatura. Dalla necessità di abolire la legge Fornero «ingiusta e disumana» ai riferimenti alla famiglia tradizionale, dalle promesse sulla legittima difesa al tono minaccioso con le Ong per finire con un attacco alle politiche europee sui migranti. Morale: «Facc...

Salvini da Pontida : Governeremo per i prossimi 30 anni. E incalza : Faremo cadere muro di Bruxelles : Teleborsa, - Matteo Salvini arriva a Pontida per il tradizionale raduno della Lega alle 10,30 e, ad accogliere l'uomo del momento, un bagno di folla. Matteo!" "Matteo!". "Sei un amore!" "Sei il nostro ...

Pontida 2018 - Salvini : “Avviso i mafiosi e i camorristi : la pacchia è finita. È l’inizio di una guerra” : “Da Pontida, come per i trafficanti di esseri umani, arriva l’avviso anche per i mafiosi e i camorristi: è finita la pacchia in Italia. Via. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia. E’ l’inizio di una guerra che combatteremo con tutte le armi che la democrazia ci mette a disposizione”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver duramente stigmatizzato la politica ...

Pontida - Salvini giura dal palco col rosario fatto da una nigeriana : Dal palco di Pontida Salvini chiede ai leghisti un giuramento. E lo fa mostrando, ancora una volta, il rosario che già aveva estratto in piazza Duomo a Milano pochi giorni prima delle elezioni di marzo.Dopo un'ora di discorso tra famiglie omosessuali, Europa, immigrazione e "Lega delle Leghe", Salvini ha mostrato alla folla accorsa sul tradizionale pratone e ne ha spiegato l'origine. "Questo rosario -ha detto - è stato confezionato da una donna ...

Troppi dissensi con Salvini - ecco perché Bossi e Maroni non erano a Pontida : Pontida. Umberto Bossi e Roberto Maroni disertano per la prima volta Pontida. Il fondatore della Lega e l'ex ministro dell'Interno ed ex governatore della Lombardia non si sono visti, quest'anno sullo ...

Pontida 2018 - Salvini : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni" : Pontida , Bergamo, , 1 luglio 2018 - Pontida 2018 : il primo raduno con la Lega al governo, dal 2011. Verde 'rottamato': bianco e blu sul palco, con gli slogan 'Il buonsenso al governo' e 'Prima gli ...

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Pontida 2018 - la prima volta di un governatore siciliano al raduno leghista. Musumeci : “Salvini unisce Nord e Sud” : Invitato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è salito sul palco di Pontida: “Noi abbiamo il dovere di ritrovare le ragioni che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Salvini sta unendo: il Sud senza il Nord è isolato, il Nord senza il Sud non va da nessuna parte”. Poi ha minimizzato la partecipazione alla manifestazione, la prima di un governatore siciliano alla kermesse ...

Lega - Salvini a Pontida : «Ora una Lega delle Leghe per vincere in Europa» : Per vincere anche l'anno prossimo, Matteo Salvini pensa a una federazione tra forze simili in Europa: «Non è la Lega che è cambiata, è il mondo che è cambiato. Abbiamo capito che da soli non andavamo ...

Salvini dice messa a Pontida : <br> "Lavoriamo per un'Italia più buona" : A Pontida, per il raduno annuale della Lega, è andato in scena il Salvini show a cui più o meno siamo ormai abituati, ben sapendo che quando ha davanti tanta gente, come in questo caso, e tutta dalla sua parte, si gasa ancora di più e si affida a un lessico più che populista, diremmo quasi cattolico. Il tono, un discorso pieno di parole "buone" e lui vestito di bianco fanno quasi pensare che più che a Pontida ci si trovi in Piazza San ...

Pontida - bagno di folla per Matteo Salvini : Lungo intervento del leader del Carroccio e ministro dell’Interno: «C’è un altro barcone di schiavi, ma non sta navigando verso l’Italia»

Salvini a Pontida : 'Governeremo per i prossimi 30 anni. Le elezioni Europee 2019 referendum tra noi ed élite Ue' : E dunque 'fate arrivare in tutta Italia e nel mondo il grido d'amore che c'e qui'. Perché 'la vita è troppo breve per passare il tempo odiando. E noi abbiamo solo il tempo di costruire'. 'Le Europee ...