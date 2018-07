Salvini : contano i fatti - non ci faranno litigare con M5S : Pontida , Bg, , 1 lug. , askanews, - "Sono contento e soddisfatto del lavoro del Governo Lega-M5S. contano i fatti . Se vogliono farci litigare non ci riusciranno". Lo ha detto il vicepresidente del ...

Salvini - contano i fatti ma anche le parole per descriverli : contano i fatti, certo, ma anche le parole per descriverli. E le parole a volte diventano fatti, perché come diceva Nanni Moretti in un suo celebre film: «Chi parla male, pensa male». «Migrante è un congiuntivo». Al di là dell’ignoranza grammaticale – semmai è un participio presente – è il disprezzo che trasuda da quelle parole, la riduzione a battuta, peraltro pessima, di tragedie umane. «La pacchia è finita». Quando è iniziata? Tra le terre ...