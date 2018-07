Salvini | Al governo per 30 anni

Pontida e Vertice Ue - la sistematica irrisione del governo che rafforza Salvini : Che al governo giallo-verde sarebbe stato imputato tutto ed il contrario di tutto era già abbastanza chiaro da prima che nascesse. Già nel brevissimo arco temporale del passaggio tra la fiducia al Senato e alla Camera all’ allora neonato governo guidato dal “signor nessuno“, di cui veniva sottolineato esclusivamente lo “stile sartoriale” e la supposta totale sudditanza ai due dante causa Di Maio e Salvini, si ...

Salvini : ?faremo più deficit - al governo per 30 anni. E cita Adriano Olivetti : «Se per far stare meglio la nostra gente bisognerà ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles, ebbene, per me quello zero virgola vale meno di zero». Europa, migranti, Fornero,...

Salvini a Pontida ribadisce la linea dura del governo : i porti resteranno chiusi : Spero che stiate arrivando, qui c'è già un mondo e un tempo stupendo. C'è una marea di gente, nuovi sindaci. Ieri notte ragazzi che ballavano e si divertivano insieme dalla Sicilia, Calabria, Veneto, ...

Governo - Salvini superstar. Ma la sorpresa è Tria : Non compare Di Maio, ma il ministro dell'Economia Tria, con il 50% di fiducia. Probabilmente anche tra i fautori di questo Governo prevalgono due anime, quella più populista e quella più razionale, ...

Fico : "Io i porti non li chiuderei"<br>Salvini : "Non è la linea del governo" : 20.30 - La reazione dei due grandi protagonisti di questo nuovo governo alle parole di Roberto Fico non si sono fatte attendere, anche se sono arrivate in modo più defilato rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Matteo Salvini, oggi impegnato a Pontida in vista del prossimo raduno della Lega, si è limitato a sottolineare come le dichiarazioni di Fico rappresentino un parere personale, non la linea del governo:Divergenze? Non siamo in una ...

Salvini-Di Maio a Fico : decide governo : 21.15 "Un suo punto di vista personale". Così il ministro dell'Interno, Salvini, si esprime sull'appello del presidente della Camera, Fico, per tenere aperti i porti."Divergenze? Non è una caserma, è giusto che ognuno esprima le proprie idee", dice il vicepremier Salvini. Sull'immigrazione il governo è compatto. Nessuno ha mai chiuso i porti, ma alle Ong che non rispettano le regole. Quelle di Fico sono dichiararazioni del presidente della ...

Migranti - governo sull'orlo di una crisi di nervi - Fico attacca Salvini : "Io - i porti - non li chiuderei" : Per una vera politica europea per le migrazioni. Per restare umani e non scoprirsi sempre più indifferenti", ha commentato l'esponente del Partito Democratico. La sinistra del M5S morde il freno ...

Travaglio : “M5s al governo? Molto prudenti e troppo portati al compromesso. Salvini non si fa nessuno scrupolo” : “Come sono cambiati i 5 Stelle con l’ingresso nei palazzi del potere? Al momento sono Molto prudenti e troppo portati al compromesso, al contrario di Salvini che non si fa alcuno scrupolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “Si pensi all’incredibile retromarcia del M5s su Nino Di Matteo” – spiega Travaglio- “Al ministero della ...

Matteo Salvini - il sondaggio che manda la Lega nello spazio : M5s - slavina di governo : Un fenomeno mai accaduto negli ultimi trent'anni: la Lega si consolida sopra quota 30%, attestandosi al 31,2% , +1,1, , distanzia ulteriormente il Movimento 5 Stelle , stabile al 29,8% , , il Pd , in ...

Toma : 'Domenica 1° luglio sarò a Pontida. Un gesto di cortesia verso i miei alleati di governo e nei confronti del ministro Salvini' : Tra l'altro, i rapporti personali tra me e il ministro degli Interni, al di là della politica, sono di profonda stima reciproca e di cordiale amicizia. Per questo motivo ho accolto con piacere il suo ...