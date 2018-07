Salvini a Pontida | «Porti chiusi ai migranti»

Alcune cose che ha detto Salvini da Pontida : Pontida , Bg, , 1 lug. , askanews, 'Le Europee del prossimo anno saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli ...

Al via il raduno leghista di Pontida - Salvini : “I porti sono e resteranno chiusi” : Al via oggi la storica manifestazione leghista in provincia di Bergamo che richiama il popolo del Carroccio. "Ma quali populisti, sono padri di famiglia" ha spiegato al suo arrivo il Ministro dell'interno e segretario leghista Matteo Salvini, aggiungendo: " Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite e l'Europa dei popoli e del lavoro"Continua a leggere

Lega - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono come noi”. Ma c’è chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

Al via il raduno di Pontida - bagno di folla per Salvini. 'Nel 2019 referendum tra noi e le elite' : Tutto il mondo ci invidia salvini, che guiderà l'Europa tra un anno. Non saremo mai schiavi dell'Europa, non saremo schiavi della Merkel, a casa nostra comandiamo noi, i clandestini vanno espulsi. La ...

