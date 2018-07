Salvini a Pontida lancia la 'Lega delle leghe' : 'Governeremo per i prossimi 30 anni' : E dunque 'fate arrivare in tutta Italia e nel mondo il grido d'amore che c'e qui'. Perché 'la vita è troppo breve per passare il tempo odiando. E noi abbiamo solo il tempo di costruire'. 'Le Europee ...

Salvini da Pontida : "Cambiaremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.

Debora Serracchiani - l'ultimo delirio su Matteo Salvini : 'Pontida come i raduni dei nazisti' : ... 'Pontida non è ancora Norbimberga, ma può diventarlo, se la Lega prosegue sul crinale del nazionalismo, del conflito con l'Europa, col resto del mondo e anche con noi stessi'. La Serracchiani poi ...

Pontida e Vertice Ue - la sistematica irrisione del governo che rafforza Salvini : Che al governo giallo-verde sarebbe stato imputato tutto ed il contrario di tutto era già abbastanza chiaro da prima che nascesse. Già nel brevissimo arco temporale del passaggio tra la fiducia al Senato e alla Camera all’ allora neonato governo guidato dal “signor nessuno“, di cui veniva sottolineato esclusivamente lo “stile sartoriale” e la supposta totale sudditanza ai due dante causa Di Maio e Salvini, si ...

Pontida 2018 - il giuramento di Salvini con il rosario per "la liberazione dei popoli d'Europa" : Matteo Salvini ha chiuso il comizio di Pontida con un giuramento e col rosario in mano, come aveva fatto in piazza Duomo a Milano, il 24 febbraio , quando a chiusura della campagna elettorale delle politiche giurò sul Vangelo "di essere fedele" al suo popolo. Aveva il rosario...

Assessori e consiglieri leghisti a Pontida. Salvini : "Governeremo altri trent'anni" : La Spezia - Tutti a Pontida, oggi più che mai. E non importa, anzi per molti è addirittura meglio, se nè Umberto Bossi nè Roberto Maroni sono presenti. Il capo, anzi la star, è inequivocabilmente ...

Pontida 2018 - Salvini : “Governeremo per altri 30 anni. Non ci faranno litigare con M5s”. Poi la stoccata ai “rosiconi” : “M5s? Cercano di farci litigare coi nostri compagni di viaggio e di governo. Non ci riusciranno. Certo, se i porti si chiudono o si aprono, lo decide il ministro dell’Interno. Funziona così”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco del raduno annuale di Pontida. E aggiunge: “Io, che cerco sempre di essere obiettivo, devo dire che in questi mesi di prima conoscenza, ho trovato nei dirigenti e ...

Salvini a Pontida parla alla base : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Così governeremo per 30 anni" : "Sono qui per un patto d'onore e per un patto d'amore". Inizia Così l'intervento di MAtteo Salvini al raduno annuale di Pontida, salutando i presenti e invitandoli a evitare l'odio. "La vita è troppo ...

