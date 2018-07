Salvini a Pontida | ' Governeremo per i prossimi 30 anni Le elezioni Europee 2019

Pontida - bagno di folla per Matteo Salvini : Lungo intervento del leader del Carroccio e ministro dell’Interno: «C’è un altro barcone di schiavi, ma non sta navigando verso l’Italia»

Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida, tra...

LEGA - RADUNO PONTIDA 2018 : Salvini/ Video diretta streaming : “Fatto più noi in un mese che altri in 6 anni" : LEGA, RADUNO di PONTIDA: oggi, domenica 1 luglio 2018, Video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Pontida 2018 - Salvini parla alla base : “Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Finita la pacchia anche per la mafia” : Di verde c’è solo il pratone, il palco è dominato dal colore blu e dagli slogan “Il buonsenso al governo” e “Prima gli italiani“. “E’ un’emozione indescrivibile” esordisce Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove oggi si tiene la ventottesima edizione del tradizionale raduno della Lega, una Lega mai così forte, da un mese esatto al governo con il M5S e con sondaggi al 30 per ...

Matteo Salvini a Pontida : "Gli zero virgola di Bruxelles per me valgono zero - vogliamo cancellare la riforma Fornero" : "Se per fare stare meglio la nostra gente dovrò ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles per meno quello zero virgola vale meno di zero". Dal palco di Pontida, dove campeggia il logo della Lega con la scritta 'Salvini premier", Matteo Salvini rilancia la battaglia contro i vincoli europei sui conti pubblici e si dice pronto a ignorarli: l'obiettivo, imprescindibile, è cancellare la riforma Fornero e abbassare le tasse."Noi ci ...

Giulia Bongiorno a Pontida : 'Matteo Salvini ha dimostrato che gli sbarchi si possono fermare' : 'Lui si è limitato a dire stop, basta leggi complicate, dobbiamo dire stop alle cose che non vanno bene'. Giulia Bongiorno parla dal palco di Pontida davanti al popolo leghista.

