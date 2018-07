Salvini a Pontida | bagno di folla sul prato 

Pontida 2018 - bagno di folla per Salvini : Il leader leghista, vicepremier e ministro dell'interno, accolto con ovazioni sul pratone con i gazebo da tutt'Italia. Video sui social e gadget in vendita Il blu sovranista cancella il verde - di G. ...

Lega : Pontida al via - arrivato Salvini . Calderoli : 'Manteniamo gli impegni' : Una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, a fare da corona al 'pratone' dalla parte opposta del palco. Dove campeggiano due slogan su fondo blu: 'Il buonsenso al governo' e 'Prima ...

Pontida : tutto pronto per raduno Lega. Salvini debutta nel ruolo di segretario ministro e vicepremier : Una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, a fare da corona al 'pratone' dalla parte opposta del palco. Dove campeggiano due slogan su fondo blu: 'Il buonsenso al governo' e 'Prima ...

Toma : 'Domenica 1° luglio sarò a Pontida. Un gesto di cortesia verso i miei alleati di governo e nei confronti del ministro Salvini ' : Tra l'altro, i rapporti personali tra me e il ministro degli Interni, al di là della politica, sono di profonda stima reciproca e di cordiale amicizia. Per questo motivo ho accolto con piacere il suo ...

Pontida - Festival "orgoglio terrone e antirazzista"/ Video - "Odio la Lega - mandiamo via Salvini " : la replica : Pontida , Festival dell'orgoglio terrone e antirazzista nella città simbolo della Lega : la replica di Matteo Salvini, "non odiamo nessuno, mandiamo un bacio a tutti"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Balotelli sfida Salvini : fa il testimonial al "festival migrante" di Pontida : Sarà Mario Balotelli il testimonial d'eccezione del "Festival dell'Orgoglio migrante antirazzista" organizzato a Pontida, in provincia di Bergamo, per protestare contro lo storico appuntamento annuale del Carroccio.Sul "sacro pratone" del giuramento dei Comuni lombardi, la Lega - che qui non ha mai smesso di essere "Lega Nord" - giungerà l'eco del festivale dell'orgoglio "terrone", che come lo scorso anno riunirà decide di sigle della sinistra ...