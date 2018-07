Salvini |  faremo più deficit | al governo per 30 anni E cita Adriano Olivetti

ilsole24ore

: ??Salvini: 'Quello che facciamo nei comuni e nelle regioni lo faremo a livello continentale'. Obiettivo: fare il pie… - masechi : ??Salvini: 'Quello che facciamo nei comuni e nelle regioni lo faremo a livello continentale'. Obiettivo: fare il pie… - RaiNews : #Pontida18 #Salvini: dopo il muro di Berlino faremo cadere quello di Bruxelles e governeremo 30 anni ?… - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini: se superare vincoli Ue vuol dire dare lavoro, lo faremo #canale50 -

(Di domenica 1 luglio 2018) «Se per far stare meglio la nostra gente bisognerà ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles, ebbene, per me quello zero virgola vale meno di zero». Europa, migranti, Fornero,...