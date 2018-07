Salvatore Borsellino | Mai stata volontà combattere mafia

Via d’Amelio - Salvatore Borsellino al pm Di Matteo : “Miei familiari ti accusano del depistaggio. Io ti chiedo scusa” : “Ti chiedo scusa se qualche mio familiare ti ha accusato di essere coinvolto nel depistaggio Scarantino“. Così Salvatore Borsellino al pm Nino Di Matteo, intervenuto a un’iniziativa pubblica alla Camera del Lavoro di Milano. “Sono sicuro che per quel depistaggio sono altri i magistrati che debbono essere portati a processo. Quindi ti chiedo scusa per le amarezze che ti hanno portato queste incaute affermazioni che sono ...