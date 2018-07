Salute | 3 esercizi per perdere la pancia VIDEO

Salute & benessere : ecco 3 esercizi per rassodare i glutei [VIDEO] : Il momento di mettere mano a teli mare e crema solare è arrivata, e l’ormai celebre prova costume rischia di “pesare”sull’umore: ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni svelate dallo specchio arrivano a minare l’autostima (33%). E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle condotto con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su circa 3.000 ...