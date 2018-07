Saluta anche Ronaldo Cavani vero matador L' Uruguay fa sul serio

Juventus - anche Lichtsteiner Saluta il club : “7 anni incredibili” : Stephan Lichtsteiner ha salutato la Juventus attraverso il proprio account Twitter, oggi sarà il suo ultimo giorno da bianconero “Oggi è ufficialmente il mio ultimo giorno come Juventino. È stato un onore incredibile per me indossare questa maglia ogni giorno negli ultimi 7 anni”. Il laterale svizzero, Stephan Lichtsteiner, saluta così via twitter la Juventus, con cui ha vinto sette scudetti e quattro Coppa Italia. Il difensore ...

Mara Venier Saluta Tú sí que vales : «Mi mancherete» : Mara Venier Dalla prossima stagione tv 2018/2019 Mara Venier sarà di nuovo un volto della Rai, alla guida della trasmissione che le ha dato, di fatto, la patente di conduttrice: Domenica In. Giocoforza, la signora Carraro sveste i panni di opinionista a Mediaset, in particolare quelli di giurata a Tú sí que vales. Dopo aver preso parte a tutte le edizioni del talent di Canale 5, dalla prima (quando è diventata fissa in corso d’opera) del ...

Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live - anche la blogger sul palco di piazza Duomo per Salutare il pubblico (foto) : Giornata tutta milanese per Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live: la coppia prossima alle nozze ha partecipato sabato 16 giugno ai due grandi eventi che si sono tenuti nella capitale della moda. Fedez e Chiara hanno partecipato alla sfilata di Versace nel cortile di Via Gesù di villa Medusa a Milano. In prima fila come sempre, Fedez e Chiara Ferragni si sono presentati in abiti Versace: per il rapper una camicia a maniche ...

Mentana Saluta Sposini in diretta durante Maratona/ Video La7 : “Ormai ci ha preso gusto - ci segue anche oggi” : Enrico Mentana interrompe la sua "Maratona" su La7 e ricorda il collega Lamberto Sposini: "Voglio salutare il mio amico Lamberto". I due giornalisti sono amici da più di 25 anni(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

Tennis - Madrid Fognini Saluta subito - ko con Mayer. Fuoi anche Lorenzi : Madrid - Disco rosso immediato per Fabio Fognini al "Mutua Madrid Open", quarto torneo ATP World Tour Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro in corso sui campi in terra ...

Anche Maradona Saluta Sarri : "Mi diede una lezione di umiltà" : Nel momento in cui a Napoli ci si interroga sul futuro di Maurizio Sarri, in attesa di capire se entro il 30 maggio arriverà un club a pagare la clausola di otto milioni dell'allenatore e soprattutto ...

Napoli - Hamsik Saluta Reina : 'Ci mancherai - in bocca al lupo per la nuova avventura'. Il portiere al Milan : Pepe Reina e il Napoli, fine della storia. Ultima stagione con l'azzurro addosso per il portiere spagnolo, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio di Maurizio Sarri. Al termine del campionato sarà ...

Apple Saluta i dongle per le cuffie? Lo faranno anche i produttori Android - statene certi : Se i rumor legati al prossimo iPhone dovessero rivelarsi fondati, è quasi certo che a breve i produttori di smartphone Android smetteranno di inserire nelle confezioni di vendita i convertitori da USB Type-C e jack audio. L'articolo Apple saluta i dongle per le cuffie? Lo faranno anche i produttori Android, statene certi proviene da TuttoAndroid.

Gli effetti Salutari del tonno sono molti - anche di quello in scatola - . Cosa sapere : È il piatto di emergenza degli universitari: veloce e saporita, la pasta con il tonno salva pranzi e cene. E non stupisce che il tonno , in scatola, sia consumato in Italia soprattutto dai giovani. Ma ...