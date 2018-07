Russia 2018 | Rakitic mette fine alle pene croate | Danimarca si piega solo ai rigori

Mondiali 2018 Russia : chi è Stanislav Cherchesov - Ct russo già nella storia : Con più persone come te nella nostra squadra, vinceremmo la Coppa del Mondo" - ha detto Cherchesov. Un record curioso, da giocatore Cherchesov ha cominciato la sua carriera da giocatore nel 1981, ...

Mondiali Russia 2018 – La Croazia ai quarti di finale : le FOTO più belle del match con la Danimarca : Nella gallery le FOTO più belle del match tra Croazia e Danimarca valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Quattro minuti di pure emozioni, i primi della sfida di questa sera tra Croazia e Danimarca ai Mondiali di Russia 2018, con due gol, uno dietro l’altro, che hanno fatto intuire che, la partita di oggi, valida per gli ottavi di finale della rassegna iridata, avrebbe dato importanti soddisfazioni. La sfida tra ...

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Russia e Croazia ai quarti di finale dopo i tiri dal dischetto : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali Russia 2018 - la giornata dei portieri : Subasic ed Akinfeev eroi nazionali - chapeau Schmeichel : Mondiali Russia 2018, i portieri si sono presi la scena a suon di parate dagli 11 metri, anche lo sconfitto Schmeichel Ai Mondiali di Russia 2018, oggi i portieri si sono presi decisamente la scena. Due le gare degli ottavi di finale in programma, gare nelle quali i protagonisti sono stati alquanto sorprendenti. Nel primo incontro, con i tanti fenomeni della Spagna, in pochi avrebbero pronosticato che ad ergersi al ruolo d’eroe ...

QUARTI DI FINALE MONDIALE 2018/ Calendario e orari partite - tabellone e possibili incroci : sarà Russia-Croazia : QUARTI di FINALE Mondiali 2018: Calendario e orari partite. Il tabellone e tutti i possibili incroci: sarà Francia-Uruguay. La Russia passa il turno battendo la Spagna ai rigori.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:53:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - la 'benedizione' dei rigori per il paese ospitante : Uno snodo fondamentale per les Blues, che si qualificarono per la semifinale contro la Croazia e conclusero il torneo vincendo la prima Coppa del Mondo della loro storia, a casa loro. Giappone e ...

Mondiali Russia 2018 - rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia : rigori fatali- Un Mondiale che continua a regalare continui colpi di scena. Dopo la doppia eliminazione targata Messi-CR7, oggi anche la Spagna ha ufficialmente detto addio al Mondiale per merito dei padroni di casa della Russia. 1-1 il finale nei tempi regolamentari, 5-4 in favore della Russia dopo la sequenza dei calci di rigore. La […] L'articolo Mondiali Russia 2018, rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia ...

Mondiali Russia 2018 - tra Croazia e Danimarca domina la paura : in tanti “tremano” dal dischetto - Rakitic no! : Croazia e Danimarca hanno dato vita ad una gara bellissima per emozioni e pathos, decisa solo all’ultimo dei 10 calci di rigore da Rakitic Emozioni a non finire questa sera nell’incontro tra Croazia e Danimarca, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due reti ad inizio gara, una per parte, poi equilibrio sino ai supplementari, quando il fenomeno Modric ha avuto dagli 11 metri l’occasione per ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro dei quarti di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018, dopo il crollo degli dei di ieri, quest’oggi è stata estromessa dalla corsa la Spagna Tabellone Mondiali Russia 2018 – Un Mondiale bellissimo quello russo, ricco di sorprese e fenomeni pronti a mettere in mostra tutto il loro talento. Dopo la caduta di Messi e Cristiano Ronaldo di ieri, oggi è stata la volta della Spagna, che ha salutato la competizione perdendo ai rigori contro i padroni di casa ...

Risultati Mondiali 2018/ Ottavi di finale : Croazia ai rigori sulla Danimarca - sfiderà la Russia! : Risultati Mondiali 2018: due partite ai rigori per definire gli Ottavi di finale di domenica. La Spagna viene clamorosamente eliminata dalla Russia, la Croazia fa fuori la Danimarca(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Argentina : Messi si prende una pausa. Ma quando tornerà? : Lascia o ci riprova? Il migliore del mondo ha passato oltre dieci minuti fermo vicino al cerchio di centrocampo a contemplare la disperazione dei compagni e la festa francese senza muoversi, con uno ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale 1 luglio 2018 : video e highlight : Spagna-Russia e Croazia-Danimarca sono i due ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 di domenica 1 luglio 2018: video e highlight Continuano le sfide dirette dei Mondiali Russia 2018. Domenica 1 luglio 2018 in campo altri due ottavi di finale. Quattro le squadre scese in campo alla ricerca di uno dei posti disponibile per passare ai quarti di finale. Riviviamo insieme i momenti più belli ed emozionanti delle due sfide dirette di domenica 1 ...

Mondiali Russia 2018 - Spagna eliminata : Marc Marquez è una furia [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, la giornata di oggi ha regalato la clamorosa eliminazione della Spagna contro la Russia. Nel frattempo si è disputata anche la gara di MotoGp ad Assen, successo per Marc Marquez che allunga nella classifica piloti. Poi la delusione per il pilota spagnolo, dopo la gara il pilota leader del Mondiale ha seguito la partita in diretta, grande delusione e furia dopo i calci di rigore, il video pubblicato ha fatto il giro ...

Mondiali Russia 2018 – Croazia-Danimarca : lo spettacolo in tribuna [GALLERY] : Visi colorati, sciarpe e cori: nella gallery le foto più belle dei tifosi durante Croazia-Danimarca ai Mondiali di Russia 2018 Crozia-Danimarca è iniziata con due gol nei primi quattro minuti di gioco. Gli ottavi di finale, tra giocate da sogno ed eliminazioni sorprendenti, stanno regalando emozioni fortissime. In attesa di scoprire chi tra Croazia e Danimarca staccherà il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, in tribuna ...