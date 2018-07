Rugby a 7 | Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 | Italia settima tra gli uomini e

Rugby a 7 femminile - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : l’Italia giocherà per il Challenge Trophy : Non riesce l’impresa all’Italia femminile di Rugby a 7: nella tappa francese del Grand Prix 7s Rugby Europe di Marcoussis, la nostra nazionale non è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale, prima delle escluse per una peggior differenza punti nei confronti della Scozia. La formazione azzurra è stata la peggiore delle tre terze classificate. I primi due incontri sulla carta erano proibitivi ed infatti l’Italia è stata ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : l’Italia punta a ripetere Mosca : Tornano in campo le nazionali italiane di Rugby a 7: dopo il Roma Seven, che ha visto la vittoria della compagine maschile azzurra ed il terzo posto della squadra femminile, va in scena la tappa francese, che si terrà a Marcoussis, del Grand Prix 7s Rugby Europe. Per gli uomini c’è da confermare l’ottimo terzo posto raggiunto a Mosca. In terra transalpina saranno presenti uomini e donne. Nel torneo maschile sabato l’Italia se ...

Due giorni di grande Rugby su Sky Sport : quattro match in esclusiva : Sabato 23 giugno le altre tre partite, con altrettanti Test-match da non perdere, e in campo ci saranno sei tra le nazionali più forti del mondo, compresa quella neozelandese degli "All Blacks". Si ...

Rugby 7 femminile - le convocate dell’Italia per il raduno verso le Grand Prix Series : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana Seven femminile, ha convocato un raduno in vista del Women Grand Prix Series di Marcoussis. Le azzurre si ritroveranno a Roma dal 25 al 27 giugno, poi partiranno per la Francia dove affronteranno Inghilterra, Francia e Portogallo nel gruppo C. Queste le convocate per il collegiale al Giulio Onesti Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA) Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby ...

Il grande Rugby di Sky - tre grandi match in diretta : All Blacks - Australia e Sud Africa in campo : Ci aspetta un grande sabato di rugby, con tre Test-match di altissimo livello, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport 2. In campo, diverse tra le più forti nazionali al mondo, compresa la Nuova Zelanda. Proprio gli "All Blacks" apriranno la giornata ovale di Sky Sport; i numeri uno del ranking mondiale ospiteranno la Francia dell'ex ct dell'Italia Jacques Brunel. ...

Rugby – Italia - capitan Ghirlandini dice la sua : “una grande prestazione - sappiamo cosa fare per vincere” : capitan Leonardo Ghirlandini dice la sua sulla partita contro il Giappone dell’ItalRugby Sotto il tetto dell’Oita Bank Dome il tallonatore e capitano dell’Italia Leonardo Ghiraldini ha guidato questo pomeriggio il Captain’s Run della Nazionale alla vigilia del primo dei due test-match del tour estivo in Giappone. Domani alle 14.45 locali (7.45 in Italia, diretta it.eurosport.com) gli Azzurri affronteranno per la settima volta nella propria ...

Rugby – Grande successo per il 7° Torneo Città di Verona : Petrarca Padova miglior società dell’edizione 2018 del 7° Torneo Città di Verona Anche nell’edizione 2018, il Torneo MiniRugby “Città di Verona” non tradisce le aspettative e si conferma un appuntamento di Grande rilievo nel panorama rugbistico italiano. I circa 1.200 piccoli atleti tra Under 6, 8, 10 e 12, provenienti da 20 club diversi, suddivisi in ben 70 squadre, si sono sfidati a suon di mete sui campi da gioco del Centro Sportivo di Parona ...

Rugby - Mondiali under 20 2018 : l’Italia parte alla grande - Scozia battuta di misura : parte alla grande il percorso della nazionale italiana under 20 di Rugby ai Mondiali di categoria in terra francese. In quel di Beziers gli azzurrini hanno superato in un match rocambolesco dal finale spettacolare per 27-26 la Scozia. Rimonta importante da parte della squadra di Roselli che domenica 3 giugno alle 16.30 contro l’Inghilterra andrà a caccia di un’altra impresa. Il tabellino lo sblocca Chapman con un calcio al 9′, ma ...

Rugby – Grand Prix 7s di Mosca : terzo posto per gli azzurri dell’Italseven : Italseven: gli azzurri chiudo al terzo posto nel Grand Prix 7s di Mosca L’Italseven conquista un brillante terzo posto nel Grand Prix 7s di Mosca, tappa inaugurale del circuito europeo “Rugby Europe” che vedrà gli azzurri di Andy Vilk impegnati nella stagione estiva. L’Italia conferma, anche nella seconda giornata di gara, quanto di buono messo in mostra ieri nella fase a gironi con le vittorie su Spagna e Galles e con la sconfitta di misura ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : PAZZESCA ITALIA! Terzo posto di prestigio! Successo dell’Irlanda : Ottimo Terzo posto per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene la fase ad eliminazione diretta battendo nei quarti il Portogallo per 14-7, prima di essere fermati in semifinale dalla Germania, che si è imposta per 7-22. Nella finale per il gradino più basso del podio l’Italia ha sconfitto la Francia per 14-5. La vittoria finale però è andata all’Irlanda, che ha superato per 28-5 ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : Italia ai quarti col brivido. Battute Spagna e Galles - sconfitta con l’Inghilterra : Due vittorie ed una sconfitta per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene il girone di qualificazione battendo, nel primo match di giornata, la Spagna per 12-5. Il Galles poi non ha creato grattacapi alla nostra nazionale, che nulla ha concesso in difesa, vincendo per 19-0. Nell’ultimo match di giornata la compagine Italiana è stata opposta all’Inghilterra, che invece ha ...

Rugby – I dodici convocati azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca : Italseven: i dodici azzurri per il Grand Prix Series 7s di Mosca Andy Wilk ha scelto ieri sera al termine del raduno romano, i dodici atleti per la tappa inaugurale del Grand Prix Series 7’s di Mosca targato Rugby Europe, in calendario il 19 e 20 maggio. L’Italseven aprirà la competizione affrontando la Spagna alle 9.00 del mattino (le 8.00 in Italia); tre ore dopo scenderà in campo contro il Galles per chiudere alle 14.30 la fase di ...

La Nazionale di Rugby seven al Circolo Canottieri Roma : il 19 e 20 maggio a Mosca la tappa inaugurale del Grand Prix 7s : Da una parte lo spirito guascone del rugby, dall'altra quello del canottaggio. Va da sé che la visita della Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma, tenuta stamani per offrire un'occasione ...