Ronaldo | ' Futuro? Non è il momento'

Mondiali - Ronaldo : “sul futuro non è il momento di parlarne” : Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, dopo l’eliminazione dai Mondiali del Portogallo, affermando che “per ora non è il momento di parlare di futuro”. Il Pallone d’Oro, dunque, resta sempre in bilico, fra il desiderio di lasciare il Real Madrid e la sua ‘inaccessibilità’ economica, sia a livello contrattuale (ha chiesto al club un contratto di 40 milioni), sia a causa di una clausola ...

Shock Real Madrid - Cristiano Ronaldo via a prezzo di saldo : nuova clausola rescissoria bassissima - il futuro può essere in Italia! : La bomba che sconvolge il calciomercato e che potrebbe aprire un valzer clamoroso di attaccanti. A tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria della Champions League con il Real Madrid, il portoghese aveva aperto ad una possibile cessione, poi la situazione sembrava risolversi con un possibile rinnovo a cifre più alte ma adesso una nuova clamorosa indiscrezione che riguarda anche il calcio italiano. Secondo alcune ...

La scelta è fatta - Ronaldo lascerà il Real. Il suo futuro può essere anche in Italia : ... anche se Ronaldo, a quasi 33 anni, decidesse in cuor suo di tornare in Premier con l'evidente obiettivo di chiudere la carriera e non con quello di spaccare il mondo. Tags Argomenti: Real Madrid ...

Clamorosa bomba dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...

Real Madrid - Asensio : 'Non riesco a immaginare un futuro senza Ronaldo. Addio Zidane una sorpresa' : Poi su Sergio Ramos: "E' una guida per tutti, la sua forza è apprezzata in tutto il mondo. Un esempio da seguire". Infine sui Mondiali: "Ho giocato tante partite, ma non sono stanco. Sono carico e ...

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? I bookmakers hanno le idee chiare : Cristiano Ronaldo ha minacciato l’addio al Real Madrid dopo la vittoria della finale di Champions League contro il Liverpool, adesso si dedicherà al Mondiale russo Terminati tutti i campionati nazionali e le Coppe Europee, con l’attesa dei Mondiali in Russia, l’attenzione degli appassionati del calcio è rivolta al calcio mercato, ai possibili trasferimenti dei calciatori. Una notizia su tutte, dopo le dichiarazioni velate del ...

Futuro Cristiano Ronaldo? La madre dà un piccolo “indizio” : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid dopo una lunga era di successi con la maglia delle merengues Il Futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico. Il calciatore portoghese,dopo aver rivelato di voler lasciare il Real Madrid, ha dato adito a numerose speculazioni sul suo Futuro. Tante le squadre che vorrebbero accaparrarselo, poche invece quelle che realmente riuscirebbero a sostenere i costi del colpo Cristiano Ronaldo. Dolores ...

Real Madrid - presentate le nuove maglie : non c'è Cristiano Ronaldo. Indizio sul suo futuro? : In campo l'ennesimo trionfo, con il tredicesimo trionfo " il terzo consecutivo - in Champions League arrivato grazie alla vittoria contro il Liverpool nella finale di Kiev. Ma a tenere banco in casa ...

Tre scenari possibili per il futuro di Cristiano Ronaldo : Il sole e poi il buio. Un'ombra ha rovinato la festa dei tifosi madridisti per la conquista della 13esima Champions League nella storia del Real, le parole a fine gara di Cristiano Ronaldo che ...

Cristiano Ronaldo : 'È stato bello giocare a Madrid - presto la risposta sul mio futuro' : Tredicesima Champions League della storia, la terza consecutiva. Il Real Madrid continua a dominare in Europa, battuto il Liverpool nella finale di Kiev per 3-1. Decide una doppietta di Bale, dopo il ...