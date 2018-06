Roma Nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme - la Romantica fuga in auto nella notte : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano essersi riappacificati. Come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, i due sono stati beccati durante una serata insieme, in compagnia di amici. Poi...

Roma - nuovo tentativo con il Real per avere il regista croato Kovacic : L'obiettivo non è nuovo e non c'è nemmeno la certezza che il regista sia una priorità per la Roma. In Spagna, però, sono continti Mateo Kovacic è pronto a indossare la maglia giallorossa. Nell'attesa ...

Nuovo stadio della Roma - il costruttore Parnasi agli inquirenti : "Ho pagato tutti i partiti" : Il costruttore Romano interrogato per quasi undici ore nell'ambito dell'inchiesta sul Nuovo stadio della Roma. Nel corso dell'atto istruttorio, l'indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro

Tenebre - il Romanzo di Antonella Prenner racconta un Cicerone intimo : “Ho attinto a piene mani dalle Lettere per offrire un ritratto nuovo” : Secondo Massimo Fini Marco Tullio Cicerone è tutto chiacchiere e distintivo. In una biografia dedicata a Catilina lo descrive come una specie di borioso trombone. Del resto, il grande oratore era già stato screditato senza pietà dagli storici Drumann e Mommsen. Quest’ultimo nella “Storia di Roma antica” ne diede un giudizio politico a dir poco massacrante: «Come uomo di Stato, senza perspicacia, senza opinioni e senza fini, egli ha ...

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : Il costruttore sembra intenzionato a collaborare con i magistrati. Nuovi particolari nell'inchiesta sulla realizzazione dello Stadio -

Bordoni : metro di Roma di nuovo sotto scacco borseggiatrici : Roma – Di seguito la nota del coordinatore Romano e capogruppo di FI in Campidoglio, Davide Bordoni. “Ancora una volta la metro di Roma Capitale, ieri, è stata presa ‘in ostaggio’ da una banda di giovanissime ragazze di etnia rom. Per venti minuti la stazione di Spagna è rimasta bloccata, ritardando le corse dei treni”. “Ogni giorno- aggiunge- pendolari e turisti devono vivere nel terrore di essere derubati o ...

Ufficiale - Pastore è un nuovo giocatore della Roma : ecco le cifre dell’affare : Il fantasista - più volte accostato all'Inter - torna in Italia dopo la precedente avventura con il Palermo: vestirà la maglia giallorossa fino al 2023. L'articolo Ufficiale, Pastore è un nuovo giocatore della Roma: ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

Bianda alla Roma / Calciomercato - Monchi ha preso in Francia il nuovo Varane : Bianda alla Roma, Calciomercato: il direttore sportivo spagnolo Monchi ha preso in Francia quello che viene considerato il nuovo Varane. Arriva dal Lens il difensore centrale classe 2000.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Nuovo scontro Roma-Parigi sui migranti. L'Ue è spaccata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto Emilia-Romagna : inaugurato il nuovo impianto di Mondine : Un investimento da oltre 20 milioni di euro, sostenuto in gran parte dalla Regione Emilia-Romagna, per un’opera fondamentale per la vita di un territorio. Sono stati completati i lavori del nuovo impianto idrovoro di Mondine (Mn), il grande nodo idraulico dove confluiscono le acque della pianura reggiana e modenese. inaugurato questa mattina, presente il presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, è stato totalmente ricostruito e affianca la ...

Roma - ecco il nuovo codice di comportamento per i tifosi : A partire dalla prossima stagione la Roma adotterà un regolamento rivolto ai propri sostenitori adeguandosi così alle nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del protocollo d’intesa sulla fruizione degli stadi. La violazione del “codice di Condotta per i tifosi della AS Roma”, si legge nel documento, sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie – senza che ciò ...

