Roma | lotta all’assenteismo | netturbini premiati per andare a lavoro

A Roma scatta la lotta all'assenteismo : netturbini Ama "premiati" per andare a lavoro : Le assenze medie oggi sono del 15% a dipendente: chi scenderà sotto il 4,7% avrà un premio di 260 euro lordi all'anno. Ma è polemica

Juve - Inter - Roma e Napoli : la lotta Scudetto è già entrata nel vivo : Dicono che il calcio italiano se la passi male. È vero, dato che - insieme agli Orange olandesi - gli Azzurri sono l'unica grande nazionale di prestigio assente al Mondiale. Se l'Italia ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia, anche la Serie A vive uno stato di crisi. Ma la storia, come raccontava Marx, è fatta di momenti bui che si alternano a periodi di splendore sociale ed economico. Un'altalena di fasi tra di loro opposte su cui ...

Ballottaggio. Stravince Matteo Salvini - Municipio III a Roma alle sinistre : “Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci

Risultati ballottaggio Municipio III a Roma : vince il centrosinistra - : L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino Giovanni Caudo ottiene la vittoria a Montesacro. È la seconda circoscrizione che il Pd soffia al Movimento 5 stelle, dopo la vittoria al primo turno ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito nella greco-Romana - cinque italiani eliminati al primo turno : L’Italia non sfonda nella Lotta greco-romana in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. I cinque azzurri in gara sono stati tutti eliminati al primo turno e sono rimasti ai margini della zona medaglie, che coinvolgerà gli atleti impegnati nelle finali di domani. Il primo a cedere il passo è stato Ignazio Sanfilippo, che ha perso 8-0 contro il francese Ozay Yasun nel primo incontro della categoria -67 kg. Non è ...

Stadio Roma - Parnasi intercettato : 'Tempi troppo lunghi. Ci ho messo 26 milioni e rischiamo che Pallotta va via' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

La Roma acquista la Res : giocherà la Serie A femminile. Pallotta : 'E' una grande soddisfazione' : ...nostre giovanili e il nostro annuncio di oggi significa che avranno più opportunità di continuare il loro sviluppo calcistico e possibilmente potranno vedere un percorso preciso attraverso il mondo ...

Roma - Pallotta si sdoppia su Alisson e Nainggolan : 'Se cederò Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni ed è vicino al Real Madrid. Mentre Nainggolan andrà all'...

Roma - Pallotta scherza su Alisson e Nainggolan. Ma dalla Spagna danno il brasiliano al Real : "Erano risposte sarcastiche", si è difeso il presidente giallorosso, ma Perez pagherà il brasiliano 75 milioni di euro più bonus

Roma - dalla Spagna : accordo totale con il Real per Alisson. A Pallotta andranno 75 milioni : 'accordo totale tra Roma e Real Madrid per la cessione di Alisson', titola così l'edizione online del Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo riferisce di un accordo tra il club di Pallotta e i ...

Roma - Pallotta : “Nainggolan all'Inter e Alisson al Real Madrid”/ Il presidente smentisce - in Spagna confermano : Pallotta, "Nainggolan all'Inter, Alisson al Real Madrid": ultime notizie, clamorose le dichiarazioni del presidente della Roma, in visita da turista a Napoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:00:00 GMT)

Roma - Pallotta : “Nainggolan all'Inter e Alisson al Real Madrid”/ Poi smentisce : “Stavo solo scherzando” : Pallotta, "Nainggolan all'Inter, Alisson al Real Madrid": ultime notizie, clamorose le dichiarazioni del presidente della Roma, in visita da turista a Napoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Roma - Pallotta : 'Alisson verso il Real - Nainggolan all'Inter'. Ma poi precisa : 'Humor americano' : 'Alisson è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter'. Non sono indiscrezioni di mercato, ma le rivelazioni tra il serio e il faceto di James Pallotta intercettato a Napoli pochi minuti ...

Roma - la smentita di Pallotta : “Alisson e Nainggolan via? Stavo solo scherzando - ma qualcuno non capisce” : Il presidente della Roma ha smentito categoricamente le parole pubblicate da Areanapoli.it, facendo marcia indietro sugli addii di Alisson e Nainggolan Non c’è niente di vero nelle dichiarazioni di James Pallotta riportate da Areanapoli.it, il presidente della Roma ha categoricamente smentito le frasi a lui attribuite su eventuali addii di Alisson e Nainggolan. Tramite il profilo ufficiale del club giallorosso, il patron americano ha messo ...