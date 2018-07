Roma | il Ballo delle Stelle con la prima edizione della Gaynor Fairweather Cup

Ballottaggio. Stravince Matteo Salvini - Municipio III a Roma alle sinistre : “Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci

Risultati ballottaggio Municipio III a Roma : vince il centrosinistra - : L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino Giovanni Caudo ottiene la vittoria a Montesacro. È la seconda circoscrizione che il Pd soffia al Movimento 5 stelle, dopo la vittoria al primo turno ...

Stadio Roma - Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, , a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Arresti Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio - Fraccaro e Bonafede. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, da ieri agli Arresti. La sindaca ...

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - DIRETTA : VINCE LEGA - PERDE M5S/ Roma : grillini flop - niente ballottaggi : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. LEGA trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:22:00 GMT)

Amministrative - il M5s è fuori dai ballottaggi nei due Municipi di Roma. Vince il “modello civico” di Zingaretti : Prima cocente sconfitta per il Movimento 5 Stelle a Roma nell’era di Virginia Raggi. È andata peggio di ogni più cauta previsione per i pentastellati la tornata elettorale nei Municipi III e VIII. Arrivano terzi – con distacco – in entrambi i parlamentini, dove è andato a votare 1 elettore su 4 aventi diritto. E ora salgono a 4 su 15 i territori sicuramente non più amministrati da giunte vicine alla sindaca, con serie possibilità che queste ...

Roma - M5S fuori dai ballottaggi : nei Municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro (III) e Garbatella (VIII) le chat dei consiglieri grillini esplodono: «Gli...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma - M5S fuori dai ballottaggi; nei Municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro , III, e Garbatella , VIII, le chat dei consiglieri grillini esplodono: 'Gli errori di ...

Roma - nei due Municipi ballottaggio senza M5S : I grillini rischiano la debacle nei Municipi della Capitale. La Roma a guida M5S, infatti, rischia di non vedere ai ballottaggi i candidati di Di Maio e soci (leggi qui tutti i dati).Stanto alle prime sezioni scrutinate, infatti, Al terzo e all'ottavo Municipio (entrambi governati dai Cinque Stelle ma caduti per in anticipo per mozioni di sfiducia o per le dimissioni del minisindaco) il Movimento Cinque Stelle sarebbe tagliato fuori in una ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : Italia da sballo! Trionfo in Coppa delle Nazioni e GP di Roma - una doppietta storica! : Dalla storia alla leggenda. L’Italia cavalca nel mito in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018 e porta a casa due trionfi memorabili nella Coppa delle Nazioni e nel Grand Prix di Roma, lanciando un chiaro segnale al mondo intero: gli azzurri oggi sono una potenza del salto ostacoli e gli avversari stavolta devono solo stare a guardare. E pensare che la marcia di avvicinamento verso il Piazza di Siena 2018 era ...

Liverpool-Roma - sfida nella sfida. In ballo anche il ranking Uefa : Bayern-Real e Liverpool-Roma: sfide incrociate tra le quattro grandi nazioni d'Europa, Germania-Spagna e Inghilterra-Italia. Il probabile leitmotiv della prossima Champions formula "4X4", con 16 ...

Liverpool-Roma - Di Francesco : 'Sì - possiamo vincere la Champions. Ballottaggio Under-Schick' : Le garanzie di una rosa profonda in tutti i ruoli hanno permesso alla Roma di arrivare allo scontro con il Liverpool facendo riposare tanti titolari e al tempo stesso tenendo alto il morale dopo il ...