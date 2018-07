Ritardi | cancellazioni e treni super affollati Ancora disagi sui binari

Ryanair lancia l'allarme : 'Ritardi e cancellazioni voli - in Europa l'estate sarà un disastro' : 'sarà la peggiore estate di sempre', parola di Ryanair. Secondo Kenny Jacobs, capo del marketing di Ryanair, 'in Europa si rischia un disastro per i problemi di controllo del traffico aereo: sarà la ...