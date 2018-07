lanuovariviera

: RT @lanuovariviera: RisorgiMarche, buona la prima. Folla ad Arquata per il concerto di Piero Pelù - falcions85 : RT @lanuovariviera: RisorgiMarche, buona la prima. Folla ad Arquata per il concerto di Piero Pelù - lanuovariviera : RisorgiMarche, buona la prima. Folla ad Arquata per il concerto di Piero Pelù -

(Di domenica 1 luglio 2018) L'obiettivo, come dodici mesi fa, è quello di restituire visibilità ai comuni del crateri per far ripartire anche l'economia e la cultura in aree messe letteralmente in ginocchio dal terremoto. Tra ...