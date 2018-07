Risate dolci-amare con la ' Generazione Disagio' | quando il gioco è anche una denuncia

spettacoliecultura.ilmessaggero

: RT @Leonessa1964: Ci sono anniversari che diventano album di ricordi...sorrisi teneri e dolci nostalgie...atmosfera di festa per i preparat… - JessePrize6 : RT @Leonessa1964: Ci sono anniversari che diventano album di ricordi...sorrisi teneri e dolci nostalgie...atmosfera di festa per i preparat… - tricoloreabruzz : RT @Leonessa1964: Ci sono anniversari che diventano album di ricordi...sorrisi teneri e dolci nostalgie...atmosfera di festa per i preparat… - honeywhiski : scusami loro erano dolci okay ma vuoi mettere con Usagi e Misaki? il rapporto era più sano ed aperto e mi schiattav… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Un gruppo trapiantato a Roma grazie ad una adozione artistica da parte di Silvano Spada, direttore del neonato teatro di Via Giulia che li ha voluti in scena con ben due spettacoli in stagione. Ed è ...