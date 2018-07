Reddito di cittadinanza? Subito ai bambini poveri

Lavoro - Paragone (M5S) : “Imbarazzanti le critiche da sinistra al Reddito di cittadinanza. Perdete perché avete tradito i lavoratori” : L’intervento appassionato di Gianluigi Paragone in Aula dopo il question time del ministro Luigi Di Maio in Senato: “Recuperare la parola dignità è un fatto di cultura giuridica e sociale. È il segno che i lavoratori sono centrali” L'articolo Lavoro, Paragone (M5S): “Imbarazzanti le critiche da sinistra al reddito di cittadinanza. Perdete perché avete tradito i lavoratori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - per anni hanno detto ‘impossibile'”. E sul Reddito di cittadinanza : “Subito” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati pentastellati che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle ...

Catalfo (M5S) : “Reddito di cittadinanza in atto entro il 2019? : Catalfo (M5S): “Reddito di cittadinanza in atto entro il 2019. Le coperture? E’ una questione di volontà politica, per il jobs act sono stati trovati 20 miliardi… REI non sufficiente per far uscire le persone dalla situazione di povertà”. Nunzia Catalfo, Senatrice del M5S e Presidente Commissione Lavoro, Previdenza sociale del Senato, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi ...

Decreto dignità - Fraccaro : “Credo lo faremo lunedì sera. Reddito cittadinanza è priorità ma servono fondi Ue” : “Credo che lunedì sera il Decreto dignità sarà fatto senza problemi”. Dopo il rinvio deciso giovedì a causa della mancanza di alcune bollinature, il ministro per i Rapporti per il Parlamento Riccardo Fraccaro intervistato a Skytg24 conferma, come anticipato da Luigi Di Maio, che il provvedimento con le restrizioni sui contratti a termine, le multe per chi delocalizza e l’abolizione dello spesometro e dello split payment sarà ...

Povertà : Fraccaro - Reddito cittadinanza priorità - usare fondi Ue : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo, lo faremo nel più breve tempo possibile. E’ una battaglia importante che faremo in Europa, vogliamo che l’Italia abbia uno strumento europeo per rilanciare l’economia. Il Parlamento ha votato una misura per cui almeno i 20% dei fondi europei siano destinati alla lotta contro la Povertà”. Lo afferma a Skytg24 il ministro ...

Insomma - le risorse per il Reddito di cittadinanza ci sono o non ci sono? : Ma i soldi e le risorse per varare il Reddito di cittadinanza già nel 2018 ci sono o no? La domanda sorge spontanea e urgente nel momento in cui il governo si accinge a lavorare sulla legge di ...

Reddito di cittadinanza e decreto dignità a rischio. Di Maio : "Solo un ritardo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si era già detto dubbioso a proposito del Reddito di cittadinanza, uno degli obiettivi principali del Movimento 5 Stelle, e sempre proprio che in queste ore il capo del MEF abbia imposto uno stop non soltanto al Reddito di cittadinanza, ma anche al "decreto dignità" portato avanti dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il motivo di questo stop, seppur temporaneo, sarebbe da ricercare nelle coperture ...

Tria e Lega fanno saltare il “Decreto Dignità”/ Di Maio teme per Reddito cittadinanza - Mef “mancano coperture” : Tria con la Lega di Salvini fanno saltare il "Decreto Dignità": ultime notizie, Di Maio minimizza "solo problemi di coperture, presto pronto" ma teme anche per Reddito di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Di Maio spazza via i dubbi : "Coperture trovate - si farà subito" : "Le coperture per il Reddito ci cittadinanza ci sono e saranno inserite nella prossima legge di Bilancio". Il vicepremier Luigi Di Maio mette la parola fine alle polemiche e in una lunga intervista ad...

Reddito di cittadinanza - stop da Tria. Slitta il decreto dignità | : L'ostacolo resta quello delle coperture. Ma Di Maio assicura: si dovrebbe chiudere "la settimana prossima". La misura cavallo di battaglia del M5s, però, non convincerebbe il ministro dell'Economia. Approvata la proroga per fatturazione elettronica dei benzinai

Di Maio avanti tutta sul Reddito di cittadinanza : Teleborsa, - "Accetto le preoccupazioni sulla natura assistenzialista, ma chiarisco che questa non è una misura assistenzialistica , sono altre le misure assistenzialistiche fatte in questi anni che ...

