Red Bull Cliff Diving | Steven LoBue torna a vincere a Bilbao dopo tre anni | sesto posto

F1 - c'è l'accordo per il rinnovo di Ricciardo con Red Bull : L'austrliano rimarrà nel team austriaco anche nel 2019

F1 - si spengono i semafori al Red Bull Ring : ecco la partenza del Gran Premio d’Austria [VIDEO] : Le due Mercedes di Bottas ed Hamilton scattano in prima fila, solo sesto invece Vettel dopo la penalizzazione: ecco la partenza del Gp d’Austria Prima pole position in questa stagione per Valtteri Bottas, che parte davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp d’Austria. Il compagno di squadra Hamilton scatterà accanto a lui, con Raikkonen e Verstappen alle calcagna per sfruttare al meglio ogni minimo errore. Partirà solo ...

F1 – Tanti auguri Ricciardo - la festa per l’australiano nel box Red Bull [VIDEO] : Daniel Ricciardo compie 29 anni, il compleanno del pilota australiano festeggiato nel box della Red Bull in stile austriaco Daniel Ricciardo compie 29 anni proprio questa domenica, in cui sarà impegnato sul circuito del Red Bull Ring per il nono appuntamento stagionale del campionato mondiale di Formula Uno. L’australiano festeggia lo stesso il suo compleanno e lo fa nel box della Red Bull in cui si vedono strani personaggi. La ...

L’impegno degli impianti frenanti al Red Bull Ring : Una settimana dopo il GP di Francia, la F1 resta nel cuore dell’Europa per il 9° round del Mondiale 2018. Teatro del GP d’Austria è il Red Bull Ring, inaugurato nel maggio 2011 e situato nelle vicinanze di Spielberg, in Stiria. Pur essendo lungo, più o meno, come le piste di Budapest e Montreal (4,3 […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti al Red Bull Ring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 – Scintille e dispetti - Ricciardo e Verstappen ai ferri corti : la Red Bull pronta ad un sorprendente scambio : La situazione in casa Red Bull si fa sempre più ingestibile, per questo motivo i vertici del team stanno pensando ad uno scambio Sainz-Ricciardo con la Renault La situazione in casa Red Bull si fa sempre più critica, sfociando a volte in situazioni incresciose e difficili da gestire come quella avvenuta durante le qualifiche del Gp d’Austria. Ricciardo che fa i capricci per avere la scia e Verstappen che si impunta perché tocca a ...

Diretta/ Red Bull Cliff Diving 2018 Tuffi streaming video e tv : Steven LoBue primo! (Bilbao) : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della seconda tappa, attesa oggi 30 giugno a Bilbao, Spagna. Tornano i Tuffi da grandi altezze.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:29:00 GMT)

F1 – La Red Bull fa perdere il sorriso a Ricciardo : Daniel non le manda a dire al team : Daniel Ricciardo non le manda a dire alla Red Bull dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d’Austria: le parole furiose dell’australiano Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 che gli ...

Formula 1 - GP Austria : la guida del pilota per conoscere tutto sul Red Bull Ring di Zeltweg : Il GP dell'Austria è il nono appuntamento del Mondiale di F1. Con la "guida del pilota" vi portiamo in pista per spiegarvi tutte le particolarità del Red Bull Ring di Zeltweg. Punti per il sabato ...

F1 – Al Red Bull Ring Vettel sfreccia nelle Fp3 - il ferrarista segna il tempo più veloce prima della qualifiche : Le Fp3 del Gp d’Austria vedono sfrecciare Sebastian Vettel, è il pilota della Ferrari a segnare il tempo più veloce delle terze prove libere Il Mondiale di Formula Uno scende in pista in questo weekend al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco, le monoposto correranno domani per decretare il vincitore del Gp d’Austria, che potrebbe cambiare le carte in tavola nella classifica piloti iridata. Le Fp3, prima delle qualifiche del ...

Nelle libere gap molto ridotto al Red Bull Ring : Al Red Bull Ring il divario tra le monoposto è particolarmente ridotto, su uno dei circuiti con il tempo sul giro più corto dell’anno, poche curve e numerosi tratti in piena accelerazione dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza. Le previsioni meteo dovrebbero rimanere simili per tutto il fine settimana, con le prime due […] L'articolo Nelle libere gap molto ridotto al Red Bull Ring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Ricciardo e la sua incertezza nelle prove libere del Red Bull Ring : “potremmo tornare sui nostri passi” : Daniel Ricciardo commenta le sue prove libere al Red Bull Ring, l’australiano è apparso un po’ sotto tono in questo venerdì pre-gara Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti alla conclusione del venerdì di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e da Vettel, Ricciardo e Raikkonen. L’australiano della Red ...