Record italiano Panziera 200 dorso donne

Nuoto : Cusinato Record italiano 200misti : Venerdì l'atleta delle Fiamme Oro - categoria S13 - ha messo a segno il miglior tempo del mondo nei 50sl , 26''67, sabato si è ripetuta nei 100 , 57"34, diventando la prima a scendere sotto della ...

Settecolli - Panziera fa 2'07''16 e migliora il Record italiano nei 200 dorso : Con il tempo di 2'07''16 Margherita Panziera migliora il record italiano nei 200 dorso donne, e quello del Settecolli stabilito nel 2012 dalla giapponese Terakawa. Il precedente primato italiano ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Ilaria Cusinato centra il Record italiano nei 200 misti. Grande prestazione dell’azzurra : La vasca del Foro Italico, a Roma, esalta ancora una volta Ilaria Cusinato. La mistista azzurra, dopo la prestazione superba dei 400 misti di ieri, era attesa ad un Grande crono nella gara odierna ed il tempo finale non ha deluso. L’azzurra ha ottenuto, infatti, il primato italiano in 2’10″92, bravissima a distribuire lo sforzo nei quattro stili, e ad ottenere un tempo inferiore al 2’11″25 di Alessia Filippi, che ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Margherita Panziera altro Record italiano! Sbriciolato il primato dei 200 dorso di Alessia Fillip : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nella piscina del Foro Italico, a Roma, la finale dei 200 dorso donne è stato un assolo della ragazza di Montebelluna e, dopo il record italiano delle due vasche ...

Panziera migliora il Record italiano nei 100 dorso : La gara ha visto il bis della danese Pernille Blume che in 52'72 si permette di battere la primatista del mondo la svedese Sarah Sjoestroem , 52'77, e Femke Heemskerk , 53'31, . 'Sono contenta era da ...

DIRETTA / Settecolli nuoto 2018 streaming video e tv : Panziera Record italiano - vince Cusinato! (30 giugno) : DIRETTA Settecolli 2018 info streaming video e tv, orario, programma e risultati della seconda giornata di gara di nuoto al Foro Italico, oggi 30 giugno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : super Margherita Panziera! Record italiano nei 100 dorso a Roma : Margherita Panziera continua nel suo periodo di grazia in vasca. Dopo i riconoscimenti internazionali agli Europei di Copenhagen 2017 (Danimarca) ed ai Giochi del Mediterraneo 2018, l’azzurra mette il proprio sigillo anche nella piscina del Foro Italico a Roma, nella seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. 59″80, migliorato il Record italiano che le apparteneva (59″96), nei 100 dorso odierni. Un passaggio in ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. Subito scintille! Record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso! Romanchuk vince ma non strabilia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette Subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Silvia Scalia un siluro nei 50 dorso! Record italiano per l’azzurra : Prima finale in vasca in questo pomeriggio del day-1 del Trofeo Settecolli 2018 di Nuoto e primo risultato importante per il Bel Paese. Nei 50 dorso donne, infatti, grande prestazione dell’azzurra Silvia Scalia che, in 28″01, ha stabilito il nuovo primato nazionale, dimostrando un’eccellente condizione in acqua. In particolare, sono degni di nota i primi 25 metri della nostra portacolori per poi gestire e siglare un tempo ...

Segno meno per il comparto Sanitario italiano - -1 - 30% - - giornata depressa per Recordati - -1 - 78% - : Teleborsa, - Seduta in ribasso per l'indice delle aziende sanitarie in Italia, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a ...

Filippo Tortu fa segnare il Record italiano nei 100 metri : ecco i suoi tempi : La cronaca della gara Nessuno si aspettava, dopo la prima batteria corsa dal velocista milanese, che potesse arrivare proprio ieri sera a Madrid il record italiano di Filippo Tortu . La batteria, ...

Tortu più veloce di Mennea : 9.99 Record italiano sui 100 mt : Al Meeting di Madrid l'atleta ventenne delle Fiamme Gialle ha battuto il primato che resisteva dal 1979 - Filippo Tortu compie una storica impresa per l'atletica azzurra. Il ventenne sprinter delle ...

Tortu nella storia dello sport italiano - battuto il Record di Mennea - : A Madrid, il giovane velocista milanese scende sotto i dieci secondi nei 100 metri e fa cadere il primato che resisteva dal 1979: "Sono felice per questo risultato, ma Pietro ha fatto la storia dell'...