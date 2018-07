Recensione OnePlus 6 | il top di gamma che costa la metà

OnePlus 6 - la Recensione : Da sempre la cinese OnePlus ha avuto un solo obiettivo: sfornare smartphone in grado di competere con i migliori in circolazione, facendoli pagare meno degli altri. OnePlus 6 — che in realtà è l’ottavo telefono del gruppo — non fa eccezione: presentato la settimana scorsa a Londra, il gadget esce sul mercato al prezzo di partenza di 519 euro ed è pensato per vedersela con dispositivi finiti sulla bocca di tutti come Huawei P20 Pro, iPhone ...