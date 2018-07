Raimondo Todaro diviso tra Detto Fatto e Tale e quale show

I Retroscena di Blogo : Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto ...

Francesca Tocca/ Chi è la ballerina nel cast professionisti di Amici 2018 e moglie di Raimondo Todaro : Francesca Tocca fa parte del cast dei ballerini professionisti di Amici dal 2015. Sposata da 4 anni con Raimondo Todaro, ha scoperto la passione per la danza sin da...(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:00:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI E Raimondo TODARO/ Il costumista commenta il matrimonio di Harry e Meghan (Domenica Live) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Oggi ospiti di Barbara d'Urso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:00:00 GMT)

Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro/ Quinti! Per la coppia è stata comunque vittoria! (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Il give di stasera è ancora imperfetto. (Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:30:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI CON Raimondo TODARO/ La critica della Lucarelli : "Basta col buonismo" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO in finale a Ballando con le stelle: "Siete cresciuti ma non così tanto". Il give di stasera è ancora imperfetto. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:25:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ La trasformazione - 30kg meno e tanta grinta in più (Ballando con le Stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, finalisti di Ballando con le Stelle 2018, questa sera dovranno gareggiare per l'attesissimo finale di stagione. Riusciranno a (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 08:26:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ "Mariotto è geloso di noi" (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un Ciacci così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:49:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI E Raimondo TODARO/ Lo stilista : "Così ho perso 30 chili" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un CIACCI così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci punta alla vittoria con il principe Raimondo Todaro : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci punta alla finale e alla vittoria con il valzer insieme al principe Raimondo Todaro mentre Samanta Togni si conferma la più sexy.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 04:45:00 GMT)

Ballando con le stelle : Raimondo Todaro risponde alle critiche : Raimondo Todaro, Ballando con le stelle: la risposta del ballerino alle critiche Nuovo successo per Milly Carlucci: sabato scorso Ballando con le stelle ha vinto la sfida degli ascolti contro Amici di Maria De Filippi. In ogni edizione di Ballando con le stelle che si rispetti non mancano polemiche e scontri. Quest’anno, inutile negarlo, gli occhi sono puntati sulla coppia formata da Giovanni Ciacci, lo stylist di Detto Fatto, e Raimondo ...

Ballando con le stelle - Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro : "Aspettatevi una rumba peccaminosa" : Dopo il sensuale tango dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro stanno preparando una sensuale rumba. Tutti hanno parlato del nostro tango sensuale, ma se andiamo avanti stiamo preparando una rumba peccaminosa, quindi continuate a sostencerci che voglio sconvolgere la Carlucci! La coppia, che ha sollevato molte perplessità fin dalla sua prima apparizione nella trasmissione del sabato di Rai1, nelle ...

GIOVANNI CIACCI E Raimondo TODARO/ Risultato senza precendenti : quattro 10 per loro (Ballando con le stelle) : Video, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO ancora insieme a Ballando con le stelle. E nel frattempo CIACCI racconta la sua mai celata omosessualità.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:23:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Zazzaroni li rivaluta - Lucarelli provoca : "Sei del Gruppo Misto?" (Ballando) : Video, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ancora insieme a Ballando con le stelle. E nel frattempo Ciacci racconta la sua mai celata omosessualità.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:27:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI E Raimondo TODARO/ "Sempre stato gay - giocavo con le Barbie" (Ballando con le stelle 2018) : Video, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO ancora insieme a Ballando con le stelle. E nel frattempo CIACCI racconta la sua mai celata omosessualità.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:15:00 GMT)