Ragazzi bevono in strada dopo mezzanotte | multa da 150 euro a testa

(Di domenica 1 luglio 2018) Arrivano le prime multe dell'ordinanza anti-movida, voluta dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Venerdì sera novee 9 esercenti sono statiti nel quartiere romano di Trastevere per aver bevuto alcolici pere, così, una birra o un drink di 5-10 si è trasformato in una sanzione da 150.Dalla, infatti, non è più possibile bere ine dalle 22 sono banditi i contenitori in vetro e, a farne le spese, sono anche gli esercenti che, se trasgrediscono, possono incorrere in multe da 280ma, come ha testimoniato il Giornale, tale ordinanza viene facilmente raggirata dai minimarket bengalesi. L"ordinanza della Raggi si scaglia contro le "manifestazioni di aggregazione collettiva riconducibili alla così detta 'movida', che scaturiscono spesso in episodi contrari alle regole del vivere civile, tra cui schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti, ...