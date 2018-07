: Due ragazze 17enni scomparse nel #Fermano. Battibecco con genitori poi non rientrate in camping. Forse allontanamen… - Agenzia_Ansa : Due ragazze 17enni scomparse nel #Fermano. Battibecco con genitori poi non rientrate in camping. Forse allontanamen… - Corriere : Due ragazze 17enni scomparse nelle MarcheI genitori: «Tornate a casa» - xwisty : RT @reconthes: DUE RAGAZZE SONO SCOMPARSE, PER FAVORE DIFFONDETE IL PIÙ POSSIBILE! -

Non sinotizie da due giorni. "Ci facessero sapere che stanno bene". Sono parole dell'appello lanciato al Tg3 Marche dai genitori di una delle due 17ennida venerdì: sono amiche, entrambi di nome 'Gaia'. Erano in vacanza con la famiglia di una delle due a Marina di Altidona (Fermo). "Tornate, non c'è nulla da temere",dicono i familiari, che sono di Fidenza (Parma). Compagne di scuola e molto unite,avrebbero con loro uno zainetto con dei vestiti e un po' di. La pista privilegiata è l'allontanamento volontario(Di domenica 1 luglio 2018)