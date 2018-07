Raf All' Arena con ' Gente di mare' | Siete in buone mani Umberto Tozzi - 40

VIDEO- 'Il corno' e 'la stRafocaccia' alla scoperta dei sapori de 'La Pinta' - pub verace napoletano : Valorizzare il patrimonio culinario napoletano, elogiare la tradizione ed elaborarla nella forma più congeniale ad un pub: questo il principio ispiratore sul quale si basa la politica de 'La Pinta' pub verace napoletano sito via Cuma 294 a Bacoli....

Maxi incendio nel Napoletano : in fiamme deposito di ecoballe - tRaffico in tilt : SAN VITALIANO - Maxi incendio: vanno a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Una nube di fumo nera visibile in tutto il circondario e lingue di fuoco altissime...

Raf/ All'Arena con 'Gente di mare' : l'annuncio del nuovo singolo (Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo) : Raf sarà uno degli ospiti di Umberto Tozzi All'Arena di Verona per festeggiare i quarant'anni di 'Ti amo': i due cantanti si esibiscono in 'Gente di mare'.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Dai tombaroli alla Casa d'aste : scacco al grande business dei reperti tRafugati : Migliaia di reperti trafugati in domus di epoca romana e poi rivenduti. Una rete ramificata in tutto il territorio nazionale, che riusciva ad avere l'appoggio di una Casa d'aste. Compratori e ...

Trolley fa scattare allarme bomba chiusa al tRaffico via Campana : Un Trolley di medie dimensioni abbandonato nei pressi di via Campana, uscita della tangenziale Est Ovest di Napoli ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'...

FR : una balla di fieno paralizza il tRaffico ferroviario a Flamatt : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dalla Germania : 'AchRaf dal Real Madrid verso il Borussia Dortmund' : ... almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, è Achraf Hakimi , difensore di origine marocchina, assai poco impiegato finora dal club più titolato del mondo. Il Borussia Dortmund sembra ...

Microsoft Font Maker : presentata l’app per creare il font personalizzato sulla calligRafia : Il Colosso di Redmond ha annunciato ieri sera la nuova app Microsoft font Maker. In realtà è disponibile da svariate settimane sullo store ma adesso è stata ufficializzata a tutti gli effetti. Si tratta di una UWP teoricamente installabile solo su Redstone 5 ma di fatto può essere utilizzata anche dagli utenti Fall Creators Update e April Update. La sua utilità consiste nel creare font di sistema totalmente basati sulla calligrafia reale degli ...

Diane Arbus : una fotogRafa scomoda dalla parte dei diversi : Gli scatti di Diane Arbus sono inconfondibili, dotati di una forza e una vividezza uniche, capaci di suscitare disagio e inquietudine in chi le guarda, rapendone l’attenzione allo stesso tempo. Nata il 14 marzo 1943 a New York, Diane Nemerov ha vissuto un’infanzia fin troppo ovattata, protetta all’estremo dalla famiglia ebrea di origini russe. Il suo talento artistico sbocciò quando, dodicenne, iniziò a frequentare lezioni di ...

Bolzano - Vallelunga : Rafforzate le opere di sicurezza dopo valanghe e frane : A Luglio 2016 due frane lungo la strada provinciale che porta a Vallelunga, in alta val Venosta, hanno comportato l’isolamento di circa 200 persone. Il rio Carlino e il rio Pedres sono esondati, invadendo la sede stradale e danneggiano le barriere costruite all’inizio del 1900. Danni sono provocati anche dall’uscita dagli argini del rio Pazzin e del rio Pezzei. A Gennaio 2018 una nevicata di proporzioni eccezionali ha provocato ...

Andy Murray e quello strano retroscena su Nadal : “da bambino vidi Rafa allenarsi - non andava a scuola e pensai…” : Andy Murray ha svelato un simpatico retroscena riguardante Nadal: in passato lo scozzese rimase impressionato dalla grande quantità di tempo che Rafa destinava agli allenamenti e decise di fare lo stesso Dopo quasi un anno di stop, Andy Murray è finalmente tornato a calcare un campo da tennis, prima al Queen’s e poi a Eastbourne. Poco importa se i risultati tardano a rivare e fore, ancora per qualche settimana, il tennista scozzese ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sopRaffatti dallo stress/ Le reazioni : la crisi è più profonda del previsto? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sopraffatti dallo stress, ecco cosa è accaduto alla coppia in vacanza in quel di Ibiza: il pilota di MotoGp e la furia contro i paparazzi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Raffaella Fico si gode Mykonos al fianco di Alessandro Moggi : le vacanze sexy della soubrette con il fidanzato [GALLERY] : Raffaella Fico e la sua dolce vita accanto ad Alessandro Moggi, la showgirl italiana a Mykonos con il fidanzato Raffaella Fico, ex fidanzata di Mario Balotelli e madre della loro figlia Pia, si sta godendo delle vacanze lussuose a Mykonos in compagnia del compagno Alessandro Moggi. La showgirl ed il procuratore sportivo fanno coppia fissa ormai da 2 anni e proprio come l’anno scorso tornano sulla meravigliosa isola greca. Nella meta ...

Calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...