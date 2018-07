Radionorba Battiti Live ad Ostuni in diretta TV e streaming il 1° luglio con Ermal Meta

optimaitalia

: RT @amaricord: Breve intervista dal backstage del Battiti Live @MetaErmal @famedalupi @radionorba #battitilive - ValeMarangoni : RT @amaricord: Breve intervista dal backstage del Battiti Live @MetaErmal @famedalupi @radionorba #battitilive - Elena180790 : RT @amaricord: Breve intervista dal backstage del Battiti Live @MetaErmal @famedalupi @radionorba #battitilive - aurymoly : RT @amaricord: Breve intervista dal backstage del Battiti Live @MetaErmal @famedalupi @radionorba #battitilive -

(Di domenica 1 luglio 2018)adaccoglie sul palco alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento. Ci sarannoed Emma Marrone ma anche Ultimo e Giusy Ferreri, al primo posto della classifica Fimi relativa ai singoli più venduti in digitale con il brano Amore e Capoeira, rilasciato con i producer Takagi & Ketra, garanzie di successo.Il tormentone dell'estate 2018 potrebbe essere proprio questo ma dovrà vedersela con Dall'alba al tramonto di, anche lui tra gli ospiti diadquesta sera, domenica 1°.Ci sarà poi Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria dei Campioni in coppia consulla canzone Non mi avete fatto niente. Presenti Michele Bravi ed Elodie Di Patrizi, in radio con il singolo in featuring dal titolo Nero Bali. La coppia si è esibita anche al Wind Summer Festival ...