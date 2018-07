Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Russia e Croazia ai QUARTI di finale dopo i tiri dal dischetto : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

La Croazia si è qualificata ai QUARTI di finale dei Mondiali : Nel quarto ottavo di finale dei Mondiali di calcio la Croazia ha vinto ai rigori contro la Danimarca e ha ottenuto la qualificazione al turno successivo. I tempi regolamentari della partita, disputata a Nizhny Novgorod, si sono conclusi in parità The post La Croazia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro dei QUARTI di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018, dopo il crollo degli dei di ieri, quest’oggi è stata estromessa dalla corsa la Spagna Tabellone Mondiali Russia 2018 – Un Mondiale bellissimo quello russo, ricco di sorprese e fenomeni pronti a mettere in mostra tutto il loro talento. Dopo la caduta di Messi e Cristiano Ronaldo di ieri, oggi è stata la volta della Spagna, che ha salutato la competizione perdendo ai rigori contro i padroni di casa ...

QUARTI di finale Mondiale 2018/ Calendario e orari partite - tabellone e possibili incroci : passa la Russia! : Quarti di finale Mondiali 2018: Calendario e orari partite. Il tabellone e tutti i possibili incroci: sarà Francia-Uruguay. La Russia passa il turno battendo la Spagna ai rigori.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Mondiali : la Russia elimina la Spagna ai calci di rigore e va ai QUARTI di finale : Dopo i tempi regolamentari Russia-Spagna era finita 1-1 (in vantaggio la Spagna per un'autorete di Ignashevich al 12' del primo tempo, pareggio della Russia con Dzyuba su rigore al 41'). A nulla sono serviti i due tempi supplementari, e a i rigori passano i padroni di casa 'grazie' a due errori dal dischetto della Spagna (falliscono Koke e Aspas). Russia ai quarti di finale, spagnoli a casa.

Mondiali 2018 - Tabellone QUARTI di finale : Francia-Uruguay apre le danze. Brasile e Spagna a completare il quadro? Calendario - date - programma : Francia-Uruguay sarà il primo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Ieri si è aperta la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, il Tabellone degli ottavi di finale ha per il momento confermato i pronostici della vigilia e ci ha regalato la sfida più scontata sulla carta: i transalpini si sono imposti sulla derelitta Argentina di uno spento Leo Messi, i sudamericani hanno sconfitto il Portogallo di un anonimo Cristiano ...

Russia 2018. QUARTI di finale a confronto Mbappé e Cavani : Il confronto sarà tra Mbappé e Cavani. E’ la prima sfida dei Quarti di finale del Mondiale 2018. Il francese ha

Mondiali : l'Uruguay nei QUARTI di finale : ANSA, - ROMA, 30 GIU - l'Uruguay ha battuto 2-1 il Portogallo con una doppietta di Cavani e si è qualificato ai quarti del Mondiale, al termine della partita degli ottavi giocata a Sochi. Spettacolare ...

Uruguay-Francia - QUARTI di finale Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

