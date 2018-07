Pronostico Spagna-Russia Mondiali 2018 | Bonetti | match equilibrato ma le furie rosse

Pronostico Mondiali 25 Giugno : Spagna-Marocco : Lunedi 25 Giugno 2018, si apriranno le danze della terza giornata valevole per i gironi dei Mondiali 2018 ed alle ore 20:00, la Spagna, prima nel Gruppo B assieme al Portogallo, se la vedrà contro il Marocco. Marocco che ultimo in classifica a quota 0, non ha nulla da chiedere al campionato. Il discorso è totalmente diverso per la Spagna, che deve vincere e approfittare del fatto che il Marocco è già eliminato. Infatti, non ...

Pronostico ed analisi Iran-Spagna - Gruppo F - 20 giugno 2018 : Mondiali 2018, analisi e Pronostico di Iran-Spagna, Mercoledì 20 giugno giugno 2018. Dentro o Fuori? Assolutamente no (anche se..). La Spagna sicuramente non si approccerà alla gara con l’Iran timorosa di ripetere la debacle di quattro anni fa, quando i ko con Olanda e Cile preclusero ogni sbocco di qualificazione agli allora campioni in carica. Sia perché la Spagna un punto l’ha fatto, con la rivale più forte ai blocchi di partenza, sia ...

Pronostico Portogallo Spagna/ Mondiali 2018 - Onofri : pareggio con tanto spettacolo e su Cr7... - esclusiva - : Pronostico Portogallo Spagna: intervista esclusiva a Claudio Onofri sul match del girone B atteso questa sera a Sochi, per i Mondiali 2018 di Russia.