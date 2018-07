Pronostico ed analisi ottavi di Finale Russia 2018 | domenica 1 luglio

Pronostico Lahti vs HJK Helsinki - Finland Veikkausliiga 29-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Lahti-HJK Helsinki, venerdì 29 giugno 2018. Hostikka e compagni vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga. Lahti–HJK Helsinki, venerdì 29 giugno. Uno dei match più interessanti della diciassettesima giornata di Veikkausliiga Finlandese è quella tra Lathi e HJK. Come arrivano Lahti e HJK Helsinki? Il Lathi è imbattuto da 11 partite, ma è tornato alla vittoria dopo ...

Pronostico Dundalk vs Cork City - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Dundalk-Cork City, venerdì 29 giugno 2018. Si decide il titolo della massima Divisione irlandese. Dundalk–Cork City, venerdì 29 giugno. La seconda ospita la prima: il match della 24esima giornata di Premier Division inizia con un big match che può decidere la corsa al titolo. Come arrivano Dundalk e Cork City? Il Dundalk è inarrestabile: rifilando un poker al Derry City ...

Pronostico Limerick vs Bray Wanderers - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Limerick-Bray Wanderers, venerdì 29 giugno 2018. In gioco la salvezza. Limerick–Bray Wanderers, venerdì 29 giugno. La ventiquattresima giornata di Premier Division mette di fronte due formazioni in lotta per non retrocedere a caccia di una prova di forza importante per non gettare al vento la stagione. Come arrivano Limerick e Bray Wanderers? Perdendo in casa con lo ...

Pronostico Bohemians vs St Patrick’s Athletic - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Bohemians-St Patrick’s Athletic, venerdì 29 giugno 2018. In gioco punti salvezza. Bohemians–St Patrick’s Athletic, venerdì 29 giugno. La sesta sul campo dell’ottava: al Dalymount Park di Dublino si affrontano due squadre a caccia di punti salvezza. Come arrivano Bohemians e St Patrick’s Athletic? Il Bohemians non è sicuro: la sconfitta sul campo ...

Pronostico Shamrock Rovers vs Derry City - Ireland Premier Division 29-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Shamrock Rovers-Derry City, venerdì 29 giugno 2018. Entrambe possono tornare in corsa per l’Europa. Shamrock Rovers–Derry City, venerdì 29 giugno. La ventiquattresima giornata della Ireland Premier Division propone una sfida interessante tra due formazioni divise da un solo punto in classifica. Come arrivano Shamrock Rovers e Derry City? Lo Shamrock Rovers ha ...

Pronostico Giappone-Polonia - 28-06-2018 e Analisi : Girone H dei Mondiali 2018, 3^giornata, Analisi e Pronostico di Giappone-Polonia, Giovedì 28 Giugno 2018. Kagawa e co. a un passo dal sogno, incubo Polonia. Giappone-Polonia, giovedì 28 giugno 2018. Nel girone sicuramente più equilibrato di questo Mondiale tutto è ancora da decidere. L’unica certezza è la clamorosa eliminazione della Polonia dopo soltanto due partite, in cui sono arrivate due sconfitte contro Senegal e Colombia. Al ...

Pronostico ed analisi Corea del Sud Germania - Gruppo F - 27 giugno 2018 : Mondiali 2018, analisi e Pronostico di Corea del Sud-Germania, Mercoledì 27 giugno giugno 2018. Sembra scongiurata la maledizione che colpisce le squadre campioni in carica, eliminate ai gironi nelle ultime due edizioni (Italia nel 2010, in Sudafrica, Spagna nel 2014 in Brasile). Solo un blackout totale potrebbe precludere alla Germania l’eliminazione per mano della Corea, ancora a secco di punti in questo campionato del Mondo e con una ...

Pronostico FC Inter Turku vs Honka Espoo - Veikkausliiga 26-6-2018 e Analisi : Finlandia Veikkausliiga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Inter Turku-Honka, martedì 26 giugno 2018. I padroni di casa devono invertire la tendenza. Inter Turku–Honka, martedì 26 giugno. Una delle sfide più attese della sedicesima giornata di Veikkausliiga è quella in programma al Veritas Stadion di Turku. Come arrivano Inter Turku e Honka? L’Inter Turku deve riprendersi: negli ultimi due turni ha subito una sconfitta in ...

Pronostico Danimarca-Francia - 26-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Danimarca-Francia, Martedì 26 Giugno 2018. Ai galletti basta un pareggio, così come ai danesi. Danimarca-Francia, martedì 26 giugno. Didier Deschamps ha già la qualificazione in pugno e potrebbe arrivare primo pareggiando nella sua terza partita. Anche la Danimarca con lo stesso risultato potrebbe qualificarsi come seconda nel proprio girone. La differenza è nei possibili avversari che si dovranno ...

Pronostico La Fiorita vs Lincoln Red Imps - Champions League 26-6-2018 e Analisi : Champions League 2018-19, turno preliminare, Analisi e Pronostico di La Fiorita-Lincoln Red Imps, martedì 26 giugno 2018. E poi c’è Cattelan nei sammarinesi. La Fiorita–Lincoln Red Imps, martedì 26 giugno. Nelle semifinali del turno preliminare della Champions League, i campioni di San Marino del La Fiorita affronteranno i campioni di Gibilterra del Lincoln Red Imps. Come arrivano La Fiorita e Lincoln Red Imps? I campioni di ...

Pronostico Santa Coloma vs Drita KF Gjilan - Champions League 26-6-2018 e Analisi : Champions League 2018-19, turno preliminare, Analisi e Pronostico di Santa Coloma-Drita KF Gjilan, martedì 26 giugno 2018. Scontro inedito tra i campioni di Andorra e quelli del Kosovo. FC Santa Coloma–Drita KF Gjilan, martedì 26 giugno. Riparte la Champions League con il turno preliminare tra i campioni di Andorra e quelli del Kosovo, al debutto in Europa. Come arrivano Santa Coloma e Drita KF Gjilan? Dopo due successi nella scorsa ...

Pronostico Orgryte vs Jonkopings Sodra - Superettan 26-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Orgryte-Jonkopings Sodra, martedì 26 giugno 2018. Entrambe arrivano da un momento negativo. Persson ritrova Andreasson. Orgryte–Jonkopings Sodra, martedì 26 giugno. La quattordicesima giornata di Superettan si conclude al Gamla Ullevi di Göteborg con i padroni di casa pronti a riscattare un momento negativo che dura da quattro partita. Come arrivano Orgryte e Jonkopings ...

Pronostico Odds BK vs Brann Bergen - Eliteserien 25-6-2018 e Analisi : Norvegia Eliteserien, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Odds BK-Brann Bergen, lunedì 25 giugno 2018. La capolista chiude il turno su un campo impegnativo. Odds BK–Brann Bergen, lunedì 25 giugno. La sfida della Skagerak Arena di Skien chiuderà la quattordicesima giornata della Eliteserien. Come arrivano Odds BK e Brann Bergen? L’Odds non vince da 4 partite e dopo una serie di tre sconfitte (compresa l’eliminazione ...

Pronostico IK Brage vs Halmstads - Superettan 25-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di IK Brage-Halmstads, lunedì 25 giugno 2018. Sfida importante per la promozione diretta e zona play off. IK Brage–Halmstads, lunedì 25 giugno. Missione che si presenta parecchio difficile per l’Halmstads, che affronterà una squadra abituata a far bene in casa in un match di alta classifica. Come arrivano Brage e Halmstads? Il Brage non perde da 2 turni in cui ha conquistato ...