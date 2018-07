Pronostico AFC Eskilstuna vs Orgryte | Sweden Superettan 2-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 1 luglio 2018) Svezia, 15^ giornata,di, lunedì 2 luglio. Sfida dal sapore di play-off., lunedì 2 luglio. Con la Allsvenskan ferma per l’impegno della Nazionale svedese ai Mondiali di Russia, scende in campo per la quindicesima giornata la. Uno dei match di particolare interesse si gioca al Tunavallen tra, una sfida dal sapore play-off, tra due squadre di vertice. Come arrivano? L’AFCè sicuramente una delle formazioni più accreditate alla promozione dopo la retrocessione subita nella scorsa stagione. Pareggiando per 0-0 sul campo dell’Osters, l’undici di Nemanja Miljanović ha riscattato la sconfitta subita ad Halmstads e si è portato al quinto posto a quota 26. Ultime: è probabile il rientro a centrocampo del brasiliano ...