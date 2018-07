Pronostici Mondiali 2018 Quote e scommesse | quanto finirà tra Croazia e Danimarca?

Pronostici Mondiali 2018 / Quote e scommesse - ottavi : quale risultato in Spagna Russia? : Pronostici Mondiali 2018, scommesse e Quote per le partite di oggi domenica 1 luglio per gli ottavi di finale. La nostra analisi e le favorite per i due match odierni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote di oggi Spagna-Russia e Croazia-Danimarca (1 luglio - ottavi) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi domenica 1 luglio per gli ottavi di finale. La nostra analisi e le favorite per i due match odierni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 06:43:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - i “Pronostici” di Maradona per gli ottavi di finale : Diego Armando Maradona è pronto a seguire la sua Argentina questo pomeriggio, con il solito pathos che contraddistingue il Pibe de oro L’ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande “fiducia” che l’Argentina e l’Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla forza dei loro giocatori. “Ho molta fiducia nell’Uruguay. Sappiamo ...

Pronostici ottavi Mondiali 2018 : Francia e Uruguay favorite su Argentina e Portogallo : I Mondiali di Russia 2018 ripartono con gli ottavi di finale [VIDEO]. Oggi si giocheranno Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo, due sfide che si preannunciano davvero molto belle ed equilibrate. I Pronostici della vigilia sono leggermente a favore dei francesi e dei sudamericani, ma in match del genere può davvero succedere di tutto. Francia-Argentina, chi la decidera'? Il primo ottavo di finale di Russia 2018 è una partita di quelle ...

Mondiali 2018 - ottavi di finale : presentazione e Pronostici : Archiviata la prima fase, il Mondiale russo riparte domani con gli ottavi di finale che designeranno le otto squadri migliori del globo. Tanti gli scontri ricchi di fascino, a cominciare dalle due gare di apertura, che vedranno in campo le due finaliste degli ultimi Europei, senza dimenticare che sulla carta potrebbero far scaturire un quarto di finale con il duello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Francia-Argentina – sabato 30 ...

Mondiali di Russia 2018 – I Pronostici degli ottavi di finale e le quote William Hill : Ai Mondiali di Russia 2018 vanno in scena gli ottavi di finale, ecco pronostici e quote In Russia è tempo di ottavi: in arrivo una serie di partite imperdibili, scandite dall’entusiasmante Promo Tifoso di William Hill e dalle quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live offerte dal bookmaker. Inoltre, con il codice ITA100, William Hill regala 100 euro di bonus ai nuovi utenti. A dare il calcio d’inizio agli ottavi dei Mondiali ...

Mondiali Russia 2018 - domani iniziano gli Ottavi di Finale : ecco tutte le partite ai raggi X e i Pronostici di CalcioWeb : Inizieranno alle 16:00 (italiane) di domani con Francia-Argentina gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: subito un big match, la partita più prestigiosa di un Tabellone che si prospetta mozzafiato tra sorprese, rivelazioni e big di sempre. ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb: Francia-Argentina 60%-40% La testa dice Francia, il cuore dice Argentina. Ma sulla carta non c’è paragone: i francesi sono ...

Pronostici ottavi Mondiali 2018 : Svizzera e Croazia le possibili rivelazioni : Con la conclusione della fase a gironi dei Mondiali Russia 2018 [VIDEO] il tabellone degli accoppiamenti degli ottavi di finale è al completo. Si tornera' a giocare con l'obiettivo di raggiungere i quarti di finale a partire da sabato 30 giugno. Le partite che vedremo saranno Francia-Argentina, Uruguay-Portogallo, Spagna-Russia, Croazia-Danimarca, Brasile-Messico, Belgio-Giappone, Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra. In alcuni casi fare ...

Pronostici Partite Mondiali 30 Giugno 2018 : Si prospetta una sabato da fuoco e fiamme, soprattutto per quanto riguarda i Mondiali, visto che in tale giornata, si giocheranno 2 bellissimi ottavi di finale. Stiamo parlando di Francia-Argentina che si sfideranno alle ore 16:00, mentre alle ore 20:00, sarà la volta di Uruguay-Portogallo. Andiamo a leggere insieme, i Pronostici Mondiali, di queste bellissime sfide. Pronostico Francia-Argentina 30-06-2018 E’ senza ombra di dubbio, ...

Pronostici Mondiali 2018 / Scommesse e quote - il sogno rossocrociato. Gironi E-F (oggi 27 giugno) : Pronostici Mondiali 2018: le quote e le Scommesse sulle partite che si giocano mercoledì 27 giugno. Nei gruppi E ed F in campo Brasile e Germania a caccia degli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:38:00 GMT)

