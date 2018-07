Probabili formazioni Spagna Russia | quote | le novità live Gli assenti dal match

Mondiale 2018 Russia - Belgio-Giappone : le Probabili formazioni : Il Belgio sembra infallibile, ma dovrà dimostrarlo anche nella fase a eliminazione diretta del Mondiale. Superato a pieni voti l'esame del girone G, la squadra del CT Martinez adesso non può sbagliare:...

Russia 2018 – Partite e Probabili formazioni del 30/06/2018 : Ottavi di finale – Spagna-Russia (ore 16) e Croazia-Danimarca (ore 20).

Brasile-Messico - Mondiali 2018 : le Probabili formazioni. Dubbio Marcelo tra i carioca - Hernandez al centro dell’attacco messicano : Un ottavo di finale in salsa americana aprirà le danze nella giornata di lunedì 2 luglio per i Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 la Samara Arena sarà il teatro della sfida tra Brasile e Messico, due compagini che hanno convinto a intermittenza nella prima fase e che si giocheranno la qualificazione in una sfida che promette spettacolo ed emozioni. Il Brasile ha messo in mostra tutto il suo talento soltanto a tratti, ma ha lasciato ...

Belgio-Giappone - le Probabili formazioni degli ottavi di finale - Mondiali 2018 : Lukaku guida l’attacco dei Diavoli Rossi - Kagawa gioca dal primo minuto : Prosegue il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio, domani scenderanno in campo le squadre collocate nel quarto di tabellone in cui il Brasile potrebbe essere il favorito. Il Belgio però ha impressionato positivamente nella fase a gironi, perciò potrebbe anche giocarsela alla pari in un eventuale quarto di finale contro i verdeoro. I Diavoli Rossi devono pensare in primis all’ottavo di finale contro il Giappone, che ...

Mondiale 2018 Russia - Brasile-Messico : le Probabili formazioni : Brasile-Messico: non si può più sbagliare. Si entra nel vivo degli ottavi di finale del Mondiale: la nazionale di Tite è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere nella fase a gironi, quella ...

Croazia-Danimarca - le Probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : sfida a distanza Mandzukic-Jorgensen : Dopo le prime due sfide di ieri, continuano oggi gli Ottavi di finale ai Mondiali di calcio: a Nizhny Novgorod, alle 20.00 ora italiana, si troveranno di fronte Croazia e Danimarca. La vincente affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida delle ore 16.00 ora italiana, Spagna-Russia. La compagine balcanica ha passato il girone a pieni voti, battendo tutte le tre avversarie ed in particolare rifilando un sonoro 3-0 all’Argentina. I ...

Spagna-Russia - le Probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Iniesta e Golovic per la fantasia - Diego Costa e Dzyuba per i gol : Proseguono gli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 ed oggi torna in campo la Russia. I padroni di casa si giocheranno l’accesso tra le migliori otto della competizione contro la Spagna. Le due partite finora disputate hanno regalato gol e tanto spettacolo e la speranza è anche che il match in programma a Mosca allo stadio Luzhniki alle ore 16.00 segua lo stesso copione. Nessuna novità in casa Spagna con Fernando Hierro che ormai ha scelto i ...

Spagna-Russia : le Probabili formazioni degli ottavi Mondiali di Russia 2018 : Sergi Busquests e Thiago Alcantara agiranno dietro il trio composto da Silva, Isco e Iniesta, che giocherà la trentesima partita tra Coppa del Mondo ed Europeo. Davanti il solito Diego Costa, capace ...